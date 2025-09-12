亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松月中舉行　港隊：親身探索反貪工作

廉政公署、聯合國毒罪辦、國際反貪局聯合會將於9月15至19日首次合辦「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」比賽，將有14隊參加。香港代表隊科技大學三名學生，他們表示今次是首次接觸以反貪為題的國際程式設計比賽，現階段程式設計已差不多完成。他們期望透過比賽能與來自不同亞洲國家或地區的隊伍作技術切磋交流，共同提升科創能力，並親身探索各地反貪工作及科技發展。



「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」比賽將於9月15至19日舉行。（廉政公署提供圖片）

目的：推動利用科技反貪的創新文化

「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」比賽由廉政公署、聯合國毒罪辦、國際反貪局聯合會合辦，讓區內青年透過設計反貪腐程式現場較量，推動利用科技反貪的創新文化。

三方主辦機構亦為一眾青年參賽者安排一連五日科技反貪和文化體驗活動，並於9月19日(星期五)於數碼港舉行決賽。廉政專員胡英明會在決賽當日應用AI技術，與一眾嘉賓互動。

參賽隊伍自訂一個反貪主題 決賽當日6分鐘決勝負

廉署表示，「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」是一個特色的反貪主題比賽，參賽隊伍自訂一個反貪主題，例如有關大型基建合約管理的貪污舞弊問題，然後團隊會合作編寫和設計相關電腦程式，可應用於實際工作上，有效解決該貪污問題。每隊須要在決賽前向大會提交方案，決賽當日發表限時3分鐘演說和3分鐘答問時間，向由反貪、資訊科技、法律等相關領域專家組成的評審小組展述方案。

評審小組由來自廉署、聯合國毒罪辦、數字辦、數碼港、應科院和新晉大律師常委等共7位專業人士組成，將會審核各國團隊提交和介紹的方案，考慮多方面元素，包括對議題的理解度、對打擊貪腐的影響力、團隊合作程度、數位技術運用、功能性、創意度、實際可行度及應用潛力等。

「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」共有14支亞洲包括中東中亞東南亞等地區隊伍參賽，每隊3人，均35歲以下。

「亞洲青年反貪腐程式設計馬拉松」有14支亞洲地區隊伍參賽。

廉署決賽前安排參賽隊伍兩日考察活動

參賽隊伍除了準備和參與程式設計賽事外，廉署表示，大會特別為他們在決賽前安排兩日考察活動，參觀位於赤鱲角的菜鳥智慧港、港鐵位於火炭的車務數據中心和香港科學園的創科體驗館；亦獲廣東省紀委監委安排參賽隊伍到訪大灣區多間龍頭創科企業等，深入認識國家科研和香港企業的迅速發展和廉潔合規措施。

廉署亦將安排各國年青參賽者體驗香港本地文化，包括參加划龍舟活動和遊覽特色景點等，親身感受香港作為國際都會的魅力和活力。

香港代表隊成員馮景謙(Kendrew)(中)認為今次賽事匯聚亞洲國家和地區的團隊，競爭激烈，會全力以赴。（廉政公署提供圖片）

香港代表隊成員：挑戰是如何在短短數分鐘內獲評審認可

來自香港科技大學的香港代表隊成員馮景謙表示，他和兩位組員都是科大二年級同學，今次是首次接觸以反貪為題的國際程式設計比賽。他透露現階段程式設計已差不多完成，現時面對的其中一項挑戰是如何在大會限定的短短數分鐘內，向評審有效介紹他們的方案理念及反貪願景，並獲得認可。他期望透過比賽能與來自不同亞洲國家或地區的隊伍作技術切磋交流，共同提升科創能力，並親身探索各地反貪工作及科技發展。

澳門代表隊成員岑嘉洛及隊員亦是第一次參加國際性科技反貪競賽，他們三位成員是揉合電腦科學及法律專業背景的「強勁組合」。他表示，團隊過去數月埋頭設計及改良參賽程式，從中更深入了解到科技防貪的重要性。他們期望與不同地區的科技精英，共同開發切實有效的電腦程式，透過科技建構廉潔社會。

澳門代表隊成員岑嘉洛(Eric)(左一)表示，過去數月埋頭改良參賽程式，希望開發切實有效的電腦程式。（廉政公署提供圖片）

署理防止貪污處處長：反貪非常需要創新思維

統籌今次國際活動的署理防止貪污處處長卓智欣表示，是次活動主題是「釋放創意 擊破貪腐」，期望青年參加者突破現有反貪模式和框架，以創新思維和科技元素，編寫電腦程式應用在反貪實務工作上。

卓智欣說：「反貪非常需要創新思維，以抵抗不斷演變的貪污手法。」她指今次活動各國參加者水準非常高，有優良的程式設計才能，亦具備良好的防貪、反貪意識。各個參賽國家或地區的反貪機構，都十分期待他們的表現。」

署理防止貪污處處長卓智欣說，反貪非常需要創新思維，以抵抗不斷演變的貪污手法。（廉政公署提供圖片）

勝出隊伍12月在卡塔爾多哈向各國反貪人員介紹優勝作品

她又表示，今次的優勝隊伍將獲得在國際反貪舞台上分享經驗的機會，會被安排於12月在卡塔爾多哈舉行的《聯合國反腐敗公約》締約國會議第十一屆大會以青年創意聯乘科技防貪為題的特別活動中，向各國反貪人員介紹優勝作品和交流經驗心得。而所有參與者亦同意向主辦方分享其作品的電腦程式碼，並開放予其他反貪機構進一步改良與應用，為全球廉政建設作出貢獻。

卓智欣鳴謝各參與國家/地區的反貪機構的鼎力支持，並協助招募當地青年參賽者。是次活動亦得到本港八間大專院校和創科界機構亦全力參與支持，包括數碼港、香港科學園、應科院等，在創科、青年和國際層面，共同推動反貪發展。