今日新聞8分鐘｜賊人趁打8號波擸名牌｜香港快運客機降落偏離

塔巴風球．有片｜小女孩尖沙咀追風再回家作文：爸爸唔會畀我休息

塔巴今早（8日）襲港期間，有旅客及市民到尖沙咀海傍感受風力。其中小學四年級學生Megan跟隨父親到場，認為風勢未如以往強勁。她又稱追風後會回家完成作文功課，「爸爸唔會畀我休息…… 陣間做作文冇得再咁笑」，覺得今日停課等如再多一天 要溫習，「覺得有少少慘」。

塔巴風球‧有片｜西沙路10米高大樹壓貨車 擊爆大銀幕

本港受強烈熱帶風暴「塔巴」影響，黃色暴雨警告現正生效，八號烈風或暴風信號會至少維持至下午1時。今日（8日）早多處塌樹，在西沙路一輛貨車被倒下的10米高大樹擲中，擊爆大銀幕，司機幸無恙。

有片｜3賊趁8號波爆竊扑爆旺角店舖玻璃門 擸$30萬名牌首飾手袋

強烈熱帶風暴「塔巴」襲港，天文台一度發出8號烈風或暴風信號近16小時。今日（8日）凌晨，8號風球仍然生效期間，3名賊人趁風爆竊，夜潛旺角好景商業中心，用鐵錘扑爆一間奢侈品店的玻璃門，雖觸動店舖的警報系統，惟賊人並未知難而退，反而「迎難而上」，在響亮的警報聲中在店內大肆搜掠，打爆飾櫃掠去約30萬元名牌首飾及手袋，全程不足一分鐘。

有片｜香港快運客機降落後發生偏離 疑撞跑道旁指示牌 無人受傷

今日（8日）上午10時46分，警方接獲報案，指由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235，在降落後懷疑撞到草坪，起落架曾一度冒煙。救援人員到場後，未見有煙，事件中初步無人受傷，機場已安排巴士接載乘客離開。

機管局表示，涉事班機於北跑道降落後滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌。受事件影響，北跑道一度需要關閉，至中午12時15分重開。

阿Mo治療資源「真空」 父：承諾似是未能繼續 不知前路如何前進

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷至今163周，其父李盛林在最新代禱信中稱，阿ＭＯ的治療資源出現「真空」跡象，並提及有承諾「…會承擔阿MO的醫療費用」，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。不過，MO父表示：「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉 。」

深圳女搭地鐵拒安檢 手袋當「流星鎚」狂毆職員逾半分鐘影片瘋傳

深圳一名女乘客近日從地鐵科學館站進站時拒絕安檢，不聽勸阻將手袋當作「流星鎚」激烈追打工作人員至少半分鐘，相關影片瘋傳。內媒報道指公安機關已對女子處以行政拘留處罰。

辛芷蕾憑《日掛中天》獲威尼斯影后 籲所有女孩有夢想就大膽去做

第82屆威尼斯國際電影節6日晚揭曉主要獎項，中國演員辛芷蕾憑藉在影片《日掛中天》中的精彩表現榮獲最佳女演員獎。

月全食遇上塔巴颱風 香港遺憾錯過 多圖重温最精彩「血月」時刻

在9月8日凌晨，今年中國境內唯一一次全程肉眼可見的月全食天象上演。全國各地可觀測到同一輪「紅月亮」（民間又稱「血月」），這也是自2022年11月8日後中國境內再度可見的月全食。不過由於颱風塔巴吹襲華南，香港風雨交加，絕大部分本港市民遺憾錯過，只能透過各地照片重温這次月全食。