塔巴風球｜小四女生尖沙咀追風　再回家作文：爸爸唔會畀我休息

塔巴今早（8日）襲港期間，有旅客及市民到尖沙咀海傍感受風力。其中小學四年級學生Megan跟隨父親到場，認為風勢未如以往強勁。她又稱追風後會回家完成作文功課，「爸爸唔會畀我休息…… 陣間做作文冇得再咁笑」，覺得今日停課等如再多一天 要溫習，「覺得有少少慘」。



小四學生Megan跟隨父親到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（歐陽德浩攝）

有市民及遊客到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（梁鵬威攝）

今早在尖沙咀海傍雨勢及風勢時大時細，一時下起大雨，無法看到金鐘、灣仔一帶的建築物，一時能見到較好。早上只有零星的市及及旅客到場，感受塔巴的威力。

小四學生Megan穿着粉紅色雨衣，跟隨父親到場「追風」。她以往曾跟父親到停車場或海傍感受颱風，認為塔巴沒有以往的颱風那麼強，「前就可能多少少行雷閃電、又多啲雨，𠵱家就冇咁多」。

Megan打算回家完成作文功課。（歐陽德浩攝）

塔巴吹襲後，有圍欄吹散了。（梁鵬威攝）

今日小學全日停課，Megan說並非多一天假期，而是多一天溫習。

覺得有少少慘，平時星期六、日用嚟溫書，今日唔駛返學又要再溫多啲……同埋我都有少少想返學，因為返學好開心，可以見到同學又見到朋友。 Megan

她說回家後要完成作文功課，被問到會否要求爸爸讓她休息，她說「爸爸唔會畀我休息」。

有市民及遊客到尖沙咀「追風」，感受塔巴威力。（歐陽德浩攝）