精進建築入稟高等法院　向分判商追討1256萬元

涉及多宗致命工業意外的精進建築，早前被屋宇署除牌，精進及後向高等法院申請暫緩除牌以候上訴獲批，該上訴將於10月2月進行聆訊。而精進建築昨(9日)入稟高等法院，向工程分判商追討兩筆款項，合共1256萬元。



原告為精進建築有限公司，被告為星富工程有限公司。

入稟狀指，精進建築和星富於2020年8月和2022年3月，簽訂兩份外判合約。而精進建築於2025年8月27日，和9月2日向星富發出付款證書，分別涉款923.7萬和332.4萬元。精進建築現入稟法院，向星富追討該兩筆款項。

高等法院將於10月2日 審理精進建築就除名提出的上訴

發展局及屋宇署於本年5月公布拒絕精進建築續牌，並於6月20日從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築就此提出上訴，高等法院於6月18日批准精進建築等候上訴期間，暫緩除名，直至法庭就上訴作出裁決。高等法院原定於8月處理精進建築的上訴，因應屋宇署申請押後，法官把上訴押後至10月2月處理。

案件編號：HCA1694/2025