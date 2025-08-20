精進建築被指將工程轉同系公司後　未向分判商付尾數　被追430萬

由「精進建築」同系公司精進建築工程有限公司負責、位於屯門的私人住宅項目「飛揚」地盤，因受「精進建築」不獲續牌影響，由2023年11月起交由同屬精進系的「卓越天工」接手。上述公司聘用一間公司任分判商，為項目提供沙井及行人路工程，惟分判商指完成工程後，卓越天工及精進建築尚拖欠約逾430萬元的尾數。分判商昨（19日）入稟高等法院，向兩公司追討涉款。



原告天山工程運輸有限公司，被告為卓越天工有限公司及精進建築工程有限公司。

原告天山工程運輸有限公司入稟高等法院，向精進建築等追工程尾數430萬。(黃浩謙攝)

原告負責沙井及行人路工程

入稟狀指，與精進建築工程於2020年及2022年分別簽訂合約，委任原告為分判商，為其位於屯門的私人住宅項目「飛揚」地盤進行沙井及行人路工程，兩項目分別涉款約1900萬及70萬。惟受到精進不獲續牌影響，該項目其後由卓越天工接手為總承建商。根據合約，負責公司須於工程完成後的30日內付款。

完工後追討被拒付款

原告認為卓越天工接手工程後，應受原有合約約束，精進建築工程亦要確保卓越天工履行合約。原告於2023年8月完成該兩工程後，同年11月通知被告須支付尾數，並曾去信兩間公司追討，惟遭被告拒絕，兩間公司至現尚未支付合共逾430萬的款項，故入稟追討有關款項。

案件編號：HCA1530/2025