精進建築反告分判商 稱根據協議追保證款項逾669萬元
撰文：郭顥添
精進建築涉多宗奪命工業意外而遭屋宇署在承建商的名冊除名。其下屯門掃管笏的住宅項目飛揚，改由同系另一公司卓越天工接手，惟在該工程負責沙井及修繕行人路的分判商，早前指卓越天工未有支付工程費，向精進等追討約435萬元。精進上周五入稟稱根據合約，反向分判商追討669萬元。
原告為精進建築有限公司，被告為天山工程運輸有限公司。入稟狀指，精進與天山工程於2021年11月4日簽定協議，精進為承辦商，天山工程為分判商。精進上周五入稟，聲稱現根據該協議，向天山工程追討付款證明書下的保證款項逾669萬元款項，並要求天山工程支付利息及訟費。
案件編號：HCA1569/2025
