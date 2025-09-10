公屋上訴委員嘆機制「欠情」　憶助八旬嫗撤遷出令　勿忘公屋初心

天水圍天恩邨一對患有精神病母子，在收遷出公屋信數月後自盡身亡，房署日前表示，會本着情理兼備的原則，更小心注意有關處理每宗有特殊情況租戶個案的手法。現時公屋租戶在收到遷出通知書後15日內，可向上訴委員會（房屋）提出上訴，委員會130位成員中，約六成具法律背景；上訴審裁小組由3人組成，擁有最終決定權。



有不願具名、社工背景的上訴委員會成員稱，曾參與的上訴審裁小組中，均有兩名法律界人士，指「通常啲律師都係根據返（相關條例），話收就收㗎啦，好少話（同情）」。該名上訴委員會成員憶述，曾處理一宗80歲婆婆因未能證實持續居於此處，面臨被收回公屋的個案，認為對方只因到女兒的家暫住，「唔等於佢唔返去呢個屋企（該公屋單位）」，故說服另一位具法律背景的小組成員「轉軚」，投下反對票，事主最終無需遷出公屋單位。



天水圍天恩邨一對患有精神病母子，在收遷出公屋信數月後自盡身亡。（示意圖／資料圖片）

80歲婆婆水電費均低於正常水平 房署人員到訪20次未見人

該名具社工背景委員憶述，曾處理的個案當中，有一名80歲婆婆面臨被收回公屋，因她未能證實自己持續居於此處，所繳交的水電費均低於正常水平；房署於半年內不同時間，到訪她的住處20次未見人。

01觀點：抽刃向弱者——誰為收回公屋而自豪？

01觀點：公屋機制強調程序公義 誰來關心精神病患者？

婆婆到女兒家中暫住一段時間 委員：不等於不會回公屋單位

該名委員說：「80幾歲你都要收返佢個單位，唔係咁冇人情味啩？」，並指涉事婆婆有一名女兒，認為或因對方接她到其家中暫住一段時間，「但唔等於佢唔返去呢個屋企（該公屋單位），咁你講嗰個時間都係半年咋嘛。」

現時公屋租戶在收到遷出通知書後15日內，可向上訴委員會（房屋）提出上訴。（資料圖片）

遊說法律背景成員轉軚：公屋原意是照顧最低下階層

該名委員表示，另外兩位負責該案、身為律師的委員認為「既然佢個女都可以照顧佢，就算係收返佢間屋呢，佢都有地方住」，又認為只要違返條例，便應收回公屋。

根據房屋局網站，負責聆訊上訴的上訴審裁小組由三名委員會成員組成，其中一人擔任上訴審裁小組主席。該名社工委員稱當時投下反對票，不贊成收回公屋，並成功說服身兼主席的委員，故該名80歲婆婆最終無需遷出公屋單位。

不過，該名社工委員認為，若案件涉及欺騙成分，如冒簽或亂寫薪金等，則不應納入人情範圍去考慮。

公屋嘅原意係要照顧最低下階層，你收咗佢間公屋之後，佢係咪依然仲係跌落最低下階層，個一個要被照顧嘅，我哋要咁樣去睇呀嘛。如果你收咗佢間公屋，佢真係有人照顧嘅，而個能力又係強嘅，咁我哋梗係無問題啦。但你收咗佢間公屋，原來佢完全無家可歸，要依靠一啲親戚朋友，人哋未必照顧得到你㗎嘛，我覺得呢啲我哋要切身去諗。 不願具名的上訴委員會成員

審裁小組三名委員中兩人為法律界人士：話收就收，好少話同情

至於約六成的上訴委員具法律背景，該名委員表示，曾參與的上訴審裁小組中，均有兩名法律界人士，並指「通常啲律師都係根據返（相關條例），話收就收㗎啦，好少話（同情）。」

不過，該名委員認為，法律界人士的佔比高皆因個案或涉及虛假陳述，觸及一些法律條文，認為相關組成合理。