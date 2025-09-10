廉署出席一帶一路高峰論壇 與匈牙利交換合作備忘深化反貪合作
廉政專員胡英明周三（9月10日）出席第十屆「一帶一路高峰論壇」，在行政長官李家超見證下，與匈牙利廉政局局長交換日前簽訂的合作諒解備忘錄，加強反貪合作及深化倡廉交流。
胡英明及廉署首長級人員周一接待來訪的匈牙利廉政局局長費倫茨．帕爾．比羅和相關官員，並進行雙邊會議，交流兩地的反貪制度、工作經驗和最新反貪工作。會後雙方簽訂合作諒解備忘錄，進一步鞏固反貪合作。
拓展歐洲朋友圈 向全球推廣廉潔故事
胡英明表示，是次簽署合作備忘錄，標誌著廉署進一步拓展國家「一帶一路」倡議下在歐洲區域的國際朋友圈，並憑藉「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，向全球推廣國家和香港的廉潔故事，同步深化反貪合作與交流。
在合作諒解備忘錄的框架下，廉署與匈牙利廉政局將加強反貪經驗交流，安排反貪培訓，舉辦會議、研討會及/或工作坊提升反貪能力，共同推動公私營界別的廉潔建設，及在防貪範疇提供協助等。
包括匈牙利在內，廉署自去年至今，已與不同國家的反貪機構或國際組織簽訂共9份合作備忘錄，推進國際廉潔發展。
