通訊辦及香港郵政遭騙徒偽冒　需提防欺詐電話及虛假網站

通訊事務管理局辦公室及香港郵政周四（9月10日）分別呼籲市民提高警覺，提防聲稱由通訊局或通訊辦職員打出的欺詐電話，以及偽冒香港郵政的虛假網站（https://maxibrant[.]com/HongKongPosthk19310529Tracking/），並慎防冒認香港郵政發出的虛假短訊或電郵。



通訊事務管理局辦公室呼籲市民，須提防聲稱由通訊局或通訊辦職員打出的欺詐電話（資料圖片）

騙徒訛稱內地有人以市民電話號碼發欺詐短訊

其中，通訊辦稱接獲市民舉報，表示收到聲稱由通訊局或通訊辦職員的來電，指稱內地近日有以他們身份登記的電話號碼發出大量欺詐短訊，故須配合調查，否則名下所有電訊服務會被終止。

通訊辦嚴正澄清，通訊局及通訊辦從未亦不會打出上述電話。市民若收到這些來電，應立即掛線，更不應向致電者透露個人資料或轉賬金錢。如有懷疑，應致電熱線「防騙易18222」查詢；市民亦可就懷疑電騙個案向警方舉報。

香港郵政。(資料圖片)

假短訊或電郵附超連結 至偽冒網站要求付郵費

香港郵政則澄清，與相關虛假網站（https://maxibrant[.]com/HongKongPosthk19310529Tracking/）並無關係，並已把事件轉交警方處理。香港郵政提醒，需慎防冒認香港郵政發出的虛假短訊或電郵，附有超連結至偽冒網站要求收件人提供個人資料，或支付郵費。

香港郵政提醒市民，香港郵政的網站是（https://www.hongkongpost.hk） ，並只會以「#HKPost」名稱向本地流動電話服務用戶發出短訊，及以域名「@hkpo.gov.hk」或「@hongkongpost.hk」發出電郵。香港郵政重申不會透過電郵、短訊或社交媒體發送超連結以收取款項及收集個人資料。市民要提高警惕，切勿登入可疑網站及提供個人資料。