白領連遭假套票、假律師、假警察詐騙五次　欲追款反損失過百萬

騙徒假扮律師、扮警察，令人一再上當。有市民被「假旅遊套票」騙完之後，因太想追討損失，接連被「假律師」、「假技術員」欺騙，聲稱被騙的錢已變黑錢，要靠駭入賭博網站改賠率穩賺「追討」。事主事後再被「女網友」轉介「假警察」，以「內部方式」追討，令事主損失過百萬。



李先生（化名）是一名白領，因連遭詐騙損失過百萬元。（梁鵬威攝）

第一騙：假酒店套票 失18萬元

事主李先生（化名）是在辦公室上班的白領。前年年底，他見到有網站售酒店房間的套票，聲稱只需付數千元，一年內經平台訂房，就任選五星級酒店入住。

他覺得套票很划算，很快就付款，但之後要再交保證金、手續費等，前後共支付了18萬元，「我覺得已支付十幾萬，仍訂不了房，怎樣都可以預訂一晚了吧，就覺得這個是騙人的網站」

李先生買了假酒店套票損失18萬，再Google找律師，卻再中騙局。（梁鵬威攝）

第二騙：網上搜索追討損失 遇假律師

李先生發覺受騙後去報警，但認為警方難以追討金錢損失，所以上Google搜尋，找專門處理詐騙案件的「律師」跟進。他覺得這位「律師」對答正常，僅收四萬元都算合理，於是很快付款。

第三騙：假技術員誘賭博網「黑吃黑」 失80萬元

李先生未見過這個所謂的「律師」一面，一直只靠WhatsApp聯絡，之後「律師」聲稱要轉去新加坡工作，就介紹一個「技術員」同事跟進。不過，跟進方法不是循法律途徑追討，而是「黑吃黑」，去賭博網站「追討」。「技術員」向李先生解釋，因為這些錢全都已是黑錢，正途的方法，他們說是取不回了。

李先生雖然擔心會捲入網上賭博，但照樣入了錢：「他就是去一個叫做太陽城的網站，他每日就只會做兩次」就好似買大小一樣，叫你買500元大、500元小，就說在後台入侵了對方的電腦，改了其中一邊賠場率」對方更說，用了這技術，李先生不會有錢蝕，只會有錢賺。

李先生付了80萬去賭博網站，「賬面」雖然有賺，但最終當然無法折現。平台再次以各種理由，要李先生再付款，例如是「交訂金」、「被金管局扣起」、「銀行有額外收費」等，他才意識到這是另一宗騙案。李先生說，這個損失得比較多，因相信對方是律師。

左圖是假律師向李先生提供的執照，右圖是立法會議員何君堯向傳媒提供的執照相。

假律師「執照」疑由何君堯證件改圖

為何李先生如此信任該名「律師」呢？全因對方向他WhatsApp傳送了一張像素很差的「粵港澳大灣區律師執照」。認真看看這張相，打格、蓋印的位置，與立法會議員何君堯接受訪問時向傳媒提供的執照相一模一樣。李先生相信的所謂「律師」執照，明顯是劣質改圖。

記者聯絡過假執照中列出的律師和律師樓，對方確認身份遭冒認，從無接觸過李先生。

李先生向記者展示與假警察的對話記錄，假警察聲稱因女網友轉介，才願意「幫」李先生，要求他付款。（梁鵬威攝）

第四騙：女網友轉介假警察

第五騙：假警察稱非正途追款 失25萬元

被騙兩次後，李先生不心息。這次是一個認識兩年的女網友，介紹了一名「警察」幫他。這位「警察」同之前的「假律師」一樣，不是以正常途徑追討，聲稱若警察能幫一早就能追回金錢，因此要「從內部」協助李先生疏通關係，更不能被上司發現。「（對方訊息）有寫明，警察私下有與詐騙份子有關係，可能（警察）收你一些錢，大家好做事，他們（騙徒）就會退回金錢給你。」

所謂的「內部途徑」都是講錢。這次李先生付了25萬元，他一邊與「假警察」聊天，一邊向他問候女網友的情況，直至「假警察」說已成功追回金錢後，再要李先生支付各種手續費，他才無再付款。他聲稱，今次很早就認定對方是假警察，但為了有轉賬紀錄做證據才付款。「我是真的特地（過數），因為如果沒有真正的交易，上到法庭你怎樣告對方？都無證無據。」

李先生希望透過公開事件，可提點大眾，切勿為了追討損失，而接二連三受騙。