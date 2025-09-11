香港國際學校營辦機構批指控誤導　學校如常運作　不會受任何影響

位於淺水灣的香港國際學校（HKIS）疑發生管理風波，創辦團體美國路德會（LCMS）今日（11日）發聲明，指控學校營辦機構涉嫌多次且持續嚴重違約，背離LCMS創辦學校的初心與理念，包括收取過高學費及昂貴債券。美國路德會批評學校財政儲備超過28億港元，儼然成為一所專為少數富豪與特權階層服務的精英學府。



香港國際學校營辦機構隨後發聲明，表示不接受美國路德會些缺乏事實根據且具誤導性的指控，雙方多年來持續商討，期望能和睦達致最佳利益的解決方案，但對方仍選擇發起訴訟。機構又指學校將如常運作，不會受任何影響。



有消息稱，美國路德會欲出售校舍用地，並曾聘請測量師為淺水灣校園土地估值，估計達10億美金（折合約78億港元）。



美國路德會指控香港國際學校營辦機構違反《營運協議》，提出訴訟。（任葆穎攝）

美國路德會提訟 批營運機構違反協議

美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）於1966年創辦香港國際學校，交由Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）營辦。美國路德會今發聲明，指已向HKISAL提出訴訟，要求對方履行《營運協議》條款，形容「鑑於HKISAL失職行為，LCMS已別無選擇，唯有採取法律行動」。

批評收取過高學費及債券 「似乎只為富裕階層服務」

美國路德會批評校方收取過高學費及昂貴債券，雖然校方聲稱學費僅用於「維持」學校運作，實則是從家長身上牟利，透露學校座擁超過 28 億港幣財務儲備，「儼然成為一所專為少數富豪與特權階層服務的精英學府，不再是一所非牟利和共融的學校，已嚴重偏離創校初心」。

我們認為HKISAL現今的管理模式已與我們的創校初衷背道而馳，似乎只為富裕階層服務。過去幾年間，我們一直努力不懈尋求解決方案，希望對方履行協議，然而屢試不果。 美國路德會聲明

聲明指，HKISAL早於2022年已知悉學校有機會需撤出淺水灣校舍，而美國路德會無意從這次訴訟尋求任何經濟賠償，訴訟目的是要求HKISAL履行《營運協議》條款，只要履行便可立即終止一切爭議。如果拒絕，美國路德會已做好準備終止協議，適時將學校從淺水灣校舍撤出，並於原址開辦 Hong Kong Pacific School（HKPS）。

HKISAL：缺乏事實根據且具誤導性的指控

HKISAL表示昨日收到美國路德會透過律師事務所送達的傳票，指其違反雙方之間的《營運協議》。

HKISAL認為美國路德會指控缺乏事實根據且具誤導性，並不接受，又指多年來與對方持續商討，期望能夠和睦達致一個符合學校最佳利益的解決方案，對於對方在此情況下仍選擇發起訴訟深感到失望。

HKISAL續指會堅定捍衛立場，學校亦將繼續如常運作，不會受到任何影響。

美國路德會聲明指，若HKISAL拒絕履行《營運協議》條款，辦學團體已做好準備終止協議，適時將學校從淺水灣校舍撤出，並於原址開辦 Hong Kong Pacific School（HKPS）。（任葆穎攝）

教育局：現階段不評論

教育局表示將密切關注情況，以確保機構的運作不會影響學生的福祉。由於法律程序進行中，教育局現階段不作評論。