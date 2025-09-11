精進建築油塘地盤致命意外　覆核後罰款加倍　勞工處表示歡迎裁決

精進建築任承建商的油塘東源街工程，3年前有工字鐵塌下，一名55歲燒焊工人被壓死。精進及分判商等事後遭控11項傳票，共被判罰款13萬元。律政司認為太輕要求法庭覆核，暫委裁判官莊靜慧同意案情嚴重，須判阻嚇性懲罰，今（11日）改判3名被告罰款共28.3萬元。



勞工處對裁決表示歡迎，指裁決反映職業安全及健康罪行的嚴重性，並向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康。政府會繼續留意法院的裁決，對刑罰偏低的個案會提出覆核申請。



油塘地盤2022年12月發生工業意外，令一名55歲燒焊工人死亡。（黃偉民攝/資料圖片）

油塘地盤2022年12月發生工業意外，令一名55歲燒焊工人死亡。（黃偉民攝/資料圖片）

勞工處表示，就2022年12月14日油塘東源街一個建築地盤發生的致命意外，精進建築工程有限公司、啟益工程有限公司及一名承建商因違反《工廠及工業經營條例》及其附屬規例被勞工處檢控，去年分別被判罰款3.6萬元、4.3萬元及3.5萬元。

判刑後，政府就刑罰向法庭提出覆核申請。覆核聆訊今日進行，精進建築工程有限公司、啟益工程有限公司及該名承建商的罰款分別被提高至7.4萬元、7.9萬元及7.4萬元。

勞工處發言人表示，裁決反映職業安全及健康罪行的嚴重性，並向所有承建商發出強烈信息，必須依法保障工人工作安全及健康。政府會繼續留意法院的裁決，對刑罰偏低的個案會提出覆核申請。

意外發生於2022年12月14日早上約9時，工人陸偉英與另一工人作拆除側向承托工作，陸切割工字鐵時，工字鐵的T型部份從牆身脫落，並壓中陸，陸送院後不治。該工字鐵約重886公斤。精進是該地盤的總承建商，該合約總值約8.97億元，拆除承托工作由分判商啟益負責，啟益再分判該工作予另一承建商。

案件編號：KTS 13003-13012/2023 、KTS 27884-27885/2023