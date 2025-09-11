詐騙｜假＃字頭短訊再現　扮運輸署提領交通補貼　政府籲勿開連結

網上詐騙手法層出不窮，短訊發送人登記制於2023年12月28日實施，所有「#」開首的SMS短訊發送人名稱代表已獲認證，但不代表百分百安全。實政圓桌今日（11日）向《香港01》透露，有市民周二早上（9日）在觀塘創紀之城一帶，收到假冒運輸署發出的SMS短訊「#PTFSS」。



根據手機截圖，該短訊稱市民的交通補貼尚未領取，逾期後將自動注銷而不獲補發，附有一條可疑的釣魚連結供登記領取補貼。短訊更「溫馨提示」聲稱公共交通費用補貼計劃已加入短訊發送人登記制，發出的SMS均附有「#」號。



運輸署重申，不會就補貼計劃向市民發出任何短訊，已即時轉交警方及通訊事務管理局辦公室跟進，又呼籲市民無論短訊顯示任何發送人名稱，均不應隨便開啟短訊內的超連結，以免蒙受損失。



有市民近日收到假冒運輸署發出的SMS短訊「#PTFSS」。（實政圓桌地區總幹事莊豪鋒提供圖片）

「#」字頭SMS短訊發送人名稱代表已獲認證

為了堵塞短訊詐騙的漏洞，通訊辦室自2023年12月28日起實施短訊發送人登記制，獲政府部門及大部份企業參與，包括本地電訊服務供應商及銀行等，從此所有「#」號開首的SMS短訊發送人名稱代表已獲認證，以便市民識別短訊的真偽。

短訊發送人登記制不再安全 騙徒發放「#」號短訊有方法

惟短訊發送人登記制不代表百分百安全，例如順豐香港今年3月曾公布，由於近期有不法之徒利用非法無線電裝置，假冒「#SFExpress」的名義，發送虛假運單號碼的短訊，企圖誘騙市民輸入信用卡資料以詐騙金錢，最終順豐香港改由APP發放快件自取訊息。

實政圓桌地區總幹事莊豪鋒。（資料圖片／黃浩謙攝）

假冒短訊以假亂真 稱交通補貼計劃已加入短訊發送人登記制

實政圓桌地區總幹事莊豪鋒今日向《香港01》透露，有市民近日收到假冒運輸署發出的SMS短訊「#PTFSS」，即是公共交通費用補貼計劃的英文簡寫。根據手機截圖顯示，該短訊以假亂真，稱市民尚有合資格的補貼未領取，逾期後將自動注銷而不獲補發。

該假冒運輸署的短訊更「溫馨提示」，聲稱公共交通費用補貼計劃已加入短訊發送人登記制，發出的SMS均附有「#」號，並附有一條可疑的釣魚連結供登記領取補貼。若市民不虞有詐，將會填寫姓名及八達通號碼等個人資料。

假冒運輸署短訊的事發地點位於觀塘創紀之城一帶。（資料圖片）

事主手機用榮耀Honor 200 電話網絡為中國移動

莊豪鋒補充指，事主周二（9日）早上10時36分，在觀塘創紀之城收到該假冒短訊，當時使用的手機為「Honor 200」，電話網絡則為中國移動。他認為是次事件非常嚴重，因今次的假冒短訊涉及政府部門，不同於之前假冒滙豐等商業機構，擔心市民容易墮進騙局，「同政府有關係係好唔尋常一件事。」

翻查資料，「Honor 200」在2024年5月27日首次發布，手機品牌「榮耀」是內地的手機製造商，最初是華為旗下的子品牌，直至2020年脫離華為獨立運營。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑曾指出，不法之徒可能通過非法無綫電通信設備製作「偽基站」。（資料圖片／夏家朗攝）

方保僑︰不法之徒製作「偽基站」發放假冒短訊

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早前曾表示，SMS短訊的安全漏洞多，不法之徒除了在大氣電波中截取SMS短訊，也可能通過非法無綫電通信設備製作「偽基站」。該手法的特點是隱蔽性及流動性強，「偽基站」通常藏在行駛中的汽車內，不斷向附近的手機發放假冒「#」號短訊。

方保僑又指，部份國家已提醒銀行停用短訊發送重要信息，新加坡金管局及銀行公會去年7月已宣布，主要銀行逐步停止短訊通知一次性密碼。因此他建議金管局呼籲銀行、公營機構及網上交易平台減少發送短訊，改由手機APP通知顧客。

由於有不法之徒假冒「#SFExpress」的SMS短訊，順豐香港由4月14日起改由官方的「SFHK APP」發送取件通知。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

運輸署︰不會就補貼計劃向市民發出任何短訊

運輸署重申，不會就補貼計劃向市民發出任何短訊，收到有關個案後已即時跟進，並轉交警方及通訊事務管理局辦公室跟進。據初步了解，該懷疑詐騙短訊以「#」號開頭的發送人名稱發出，但不屬短訊發送人登記冊內已獲認證的發送人。

運輸署強調非常關注事件，騙徒手法層出不窮，已發出新聞公報提醒市民提防有關欺詐短訊，並呼籲市民必須時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，均不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，以免蒙受損失。