申訴專員陳積志明日交代主動調查報告　5月下架風波後首開記者會

申訴專員陳積志明日（9日）早上將主持新聞發布會，公布一項主動調查行動的結果。翻查資料，申訴專員陳積志去年4月1日履新後，合共發布10份主動調查行動報告，其中4次無舉辦記者會。自今年5月爆出下架舊報告風波後，公署公布的兩份主動調查行動報告，都僅以新聞稿交代。即明日的新聞發布會，將會是陳積志自風波以來，首度主持記者會親身回應傳媒提問。



公署較早前回應《香港01》指，一直以不同形式，包括新聞發布會或新聞稿公布主動調查行動報告。公署如舉行新聞發布會，必定會邀請及歡迎傳媒到場採訪。



申訴專員公署今年5月份被揭發移除2023年4月前的調查報告、新聞稿及年報。（申訴專員公署網頁截圖）

更新後，只可追溯至2023年4月。（申訴專員公署網頁截圖）

香港國際申訴專員學院揭幕禮8月21日舉行，申訴專員陳積志在下架風波後首次與公眾會面。（資料圖片／夏家朗攝）

申訴專員公署今年5月份被揭發移除2023年4月前的調查報告、新聞稿及年報，網頁上僅保留最近3年的資料，公署事前沒有任何公布，釀成下架風波，引起全城關注。公署一直沒有召開記者會向公眾交代原因，直至8月21日舉行的「香港國際申訴專員學院揭幕禮」，申訴專員陳積志才在風波後首次與公眾會面，惟當日沒有接受傳媒提問。

下架風波後兩次發布主動調查行動報告 不設記者會

申訴專員公署自5月份爆發下架風波後，曾兩次發布主動調查行動報告，分別是8月7日的《就房屋署處理公共屋邨冷氣機滴水的主動調查行動報告》，以及9月12日的《就非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動報告》。

按公署以往慣例，通常會在發表主動調查行動報告當日舉行記者會，由申訴專員親自講解，以加深傳媒及公眾的了解，惟上述提到的兩次主動調查行動報告，均無舉辦記者會。

陳積志去年履新後發布10份主動調查行動報告 4次無記者會

翻查資料，申訴專員陳積志去年4月1日履新後，至今發布10份主動調查行動報告，當中4次沒有召開記者會，只通過政府新聞處，以及公署的網站及社交媒體發表報告。

未有召開記者會：



．2024年11月21日︰就康文署處理單車租賃服務營辦商的單車阻塞通道問題的主動調查行動報告



．2025年3月13日︰就房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動報告



．2025年8月7日︰就房屋署處理公共屋邨冷氣機滴水的主動調查行動報告



．2025年9月12日︰就非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務的主動調查行動報告



▼2024.04.01至今共4份主動調查行動報告無記者會▼



公署︰如舉行新聞發布會必定邀傳媒採訪

《香港01》在9月12日，即最近一次公署僅以新聞稿公布主動調查行動報告後，曾就上述情況向公署查詢舉辦記者會的標準。申訴專員（助理行政主任黎悅華代行）回應指，公署一直以不同形式，包括新聞發布會或新聞稿公布主動調查行動報告。公署如舉行新聞發布會，必定會邀請及歡迎傳媒到場採訪。