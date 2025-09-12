兩餸飯｜權發小廚尖沙咀旗艦店將開幕　兩層高媲美咖啡室設計曝光

【兩餸飯／餐飲業／權發小廚】全港兩餸飯店已增至逾600間，不論商業區及平民區都競爭激烈，被喻為香港兩餸飯店龍頭的「權發小廚」早前在社交媒體公布，尖沙咀旗艦店即將開幕，昨日（11日）更釋出多張內部設計圖，店方強調不是為了加價，而是希望改變市民對兩餸飯既有的「頹飯」形象。



圖片顯示新店再度「升級」，走清新舒適的文青路線，甚至可媲美新式咖啡室、茶餐廳或連鎖快餐店。該店樓高兩層，地面層設有巨型玻璃食物櫃，公開展示各式餸菜，而二樓全是堂食雅座，靠近玻璃窗為一整排單人桌椅，可邊吃兩餸飯邊欣賞窗外景色，另設有多張2人枱至8人枱，估計上層可同時容納數十人。



兩餸飯關注組版主黃旭熙表示，今年新開張的兩餸飯店，堂食比例愈來愈高，佔超過一半。他認為現時港人已接受兩餸飯，相信兩餸飯店只要提供良好的用餐環境，除了能夠生存之餘，更可坐擁龐大市場。



權發小廚位於尖沙咀的兩層高旗艦店即將開幕，地舖連一樓正在裝修，店外圍封了木板及搭有棚架。(歐陽德浩攝)

權發小廚銅鑼灣店。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚油麻地店。（資料圖片／林靄怡攝）

權發小廚觀塘店。（資料圖片／羅國輝攝）

權發小廚位於尖沙咀的兩層高旗艦店即將開幕，地舖連一樓正在裝修，店外圍封了木板及搭有棚架。(歐陽德浩攝)

權發小廚位於尖沙咀的兩層高旗艦店即將開幕，地舖連一樓正在裝修，店外圍封了木板及搭有棚架。(歐陽德浩攝)

權發小廚尖沙咀旗艦店即將開幕 冀改變市民「頹飯」形象

權發小廚早前在社交媒體發文透露，位於堪富利士大廈地下連一樓的尖沙咀旗艦店即將開幕，昨日（11日）更釋出多張內部設計圖。店方指，新店「升級」並不是為了加價，而是希望提升兩餸飯的形象，發展成為新一代的休閒餐飲，改變市民對兩餸飯既有的「頹飯」形象。

如今兩餸飯發展蓬勃，客人對兩餸飯嘅期望已不再是單純地滿足飽肚的需要，而是食物質素、感官、精神上全方位滿足。 權發小廚

權發小廚尖沙咀店樓高兩層，將於9月內開幕。（權發小廚FB圖片）

地面層設有「L型」的玻璃食物櫃，公開展示各式餸菜，側邊設有木色樓梯通往上層。

二樓全是堂食雅座，空間感十足。（權發小廚FB圖片）

二樓全是堂食雅座 顧客可邊吃兩餸飯邊欣賞窗外景色

根據圖片顯示，權發小廚尖沙咀店樓高兩層，地面層設有「L型」的玻璃食物櫃，公開展示各式餸菜，側邊設有木色樓梯通往上層。二樓全是堂食雅座，空間感十足，綠色牆面印有「Kuen Fat Kitchen」（即權發小廚的英文名稱），靠近玻璃窗為一整排單人桌椅，顧客可邊吃兩餸飯邊欣賞窗外景色，店內也設有多張2人枱至8人枱，估計上層可同時容納數十人。

此外，新店的設計風格明顯與現時4間分店不同，由門面至上層的裝潢，都以暖色系及淺綠色木紋為主調，配合窗外陽光及溫暖的燈光，帶出清新及舒適的感覺，絕對可媲美冰室、茶餐廳或連鎖快餐店。

綠色牆面印有「Kuen Fat Kitchen」，顧客可邊吃兩餸飯邊欣賞窗外景色。（權發小廚FB圖片）

店內設有多張2人枱至8人枱，估計上層可容納數十人。（權發小廚FB圖片）

權發小廚正為即將開幕的尖沙咀旗艦店招聘員工，其中𢳂餸員月薪為18,000元起。(歐陽德浩攝)

兩餸飯關注組︰今年新開張店舖堂食比例佔超過一半

兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）表示，權發小廚為「有求有供」的典型例子，雖然市民將兩餸飯歸類為平民飲食，認為兩餸飯店難以負擔堂食所需的租金，惟根據關注組的數據，今年新開張的兩餸飯店，堂食比例愈來愈高，佔超過一半，惟以往只佔兩至三成。

黃旭熙認為，現時港人已接受兩餸飯，更成為單人餐的主流，相信兩餸飯店只要提供良好的用餐環境，包括質素較高的餐具等，除了能夠生存之餘，更可坐擁具大的市場。

最近有人留言回應我，兩餸飯點解要堂食？一個極難答嘅問題，因為燒味飯及車仔麵都有堂食。我唔明兩餸飯同其他餐點之間在食用地點及方法上，有何分別？ 兩餸飯關注組版主黃旭熙（Andrew）

兩餸飯關注組版主黃旭熙表示，截至今年6月中，全港共有642間兩餸飯店，數量繼續上升。（資料圖片／鄭子峰攝）

權發小廚前身為權發海鮮酒家，惟新冠疫情期間經營困難，唯有轉型兩餸飯店。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚尖沙咀店號稱全港面積最大的兩餸飯店

權發小廚前身為權發海鮮酒家，惟新冠疫情期間經營困難，只好轉型兩餸飯店，憑藉與眾不同的豐富菜式，甫開業已吸引大批顧客，從此漸漸闖出名堂，發展至今日已成為香港兩餸飯店的龍頭。

目前權發小廚在全港共有4間店，分別位於觀塘、油麻地、佐敦及銅鑼灣。老闆娘Kitty早前接受《香港01》訪問時透露，暫定9月份在尖沙咀開設旗艦店，號稱全港面積最大的兩餸飯店，更全面「升級」，包括提升餸菜、裝修及用餐體驗。

當時Kitty更預告未來計劃在港島東區或南區開店，強調開業最初兩年能夠堅持下去，純屬意外及幸運。

權發小廚老闆娘Kitty早前預告今年9月份在尖沙咀開設旗艦店，號稱全港面積最大的兩餸飯店。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚老闆娘Kitty未來計劃在港島東區或南區開店。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚4店共日賣8千盒兩餸飯 新店月租18萬 日賣140盒夠交租

翻查地產網頁資料，權發小廚的新旗艦店位於尖沙咀堪富利士道堪富利士大廈地舖連一樓，面積合共3,200平方呎，於今年7月中以每月18萬元租金成交出租。以權發小廚部份分店每盒兩餸飯賣43元來計算，每月售出近4,200盒才夠交租，即每日約140盒，未計員工及食材費等成本。不過，老闆娘Kitty今年5月接受傳媒訪問時，曾透露各店每日共賣8,000盒兩餸飯，以權發小廚現時的號召力，相信要應付租金綽綽有餘。

油麻地捲唔捲，灣仔捲唔捲，我哋就唔係好理人捲唔捲，我哋捲掂自己先，因為我哋自己未搞得掂，所以專注自己發展先，所以唔好理人哋玩緊咩嘢囉。 權發小廚老闆娘Kitty

權發小廚推出工序較繁瑣的菜式留住熟客，例如最近的乳鴿及鯪魚球等。（資料圖片／廖雁雄攝）