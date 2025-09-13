42年老字號金蒂餐廳結業　見證灣仔紅燈區式微　沙士轉型推兩餸飯

【結業潮／金蒂餐廳／餐飲業／酒吧／兩餸飯】再有老字號宣布結業。灣仔謝斐道一帶上世紀曾是美國水兵上岸後的尋歡之地，聚集大量酒吧及風月場所，其中在1983年開業的金蒂餐廳，號稱全港首間菲律賓菜餐廳，見證香港紙醉金迷的最後黃金期，當時每逢美國軍艦訪港的日子，大量水兵到店結識菲律賓女性滿足情感等需求，史坦尼斯號航空母艦甚至贈送紀念獎牌，以答謝餐廳長久的支持。



不過好景不長，隨着美軍訪港減少，香港相繼爆發金融風暴及沙士，餐廳只能轉型求生，約2004年起推出兩餸飯，服務附近的寫字樓上班族，一直維持至今。惟晚間酒吧生意每況愈下，尤其疫情期間部份跨國企業搬遷至新加坡，外籍顧客數量大減，最近數月只能勉強維持收支平衡。



餐廳第二代傳人李先生原本打算咬緊牙關堅持下去，惟近日再次收到哀號。業主突然通知不再續租約，結束長達42年的租賃關係，他感到驚訝及無奈，只能宣布9月30日光榮結業，考慮到經濟環境等因素，短期內無意喬遷復業。



42歷史老字號金蒂餐廳因租約期滿將於9月30日結業。（夏家朗攝）

金蒂餐廳的雕刻及畫像等裝飾均購自印尼。（夏家朗攝）

美國水兵分域碼頭上岸造就灣仔紅燈區誕生

1997年主權移交前，美國海軍艦艇訪港曾是常態，尤其是韓戰及越戰期間更為頻繁，著名愛情電影《蘇絲黃的世界》正描述當時的情景。美國水兵從灣仔分域碼頭上岸，立即飛奔往距離最近的謝斐道及駱克道飲酒尋歡，灣仔逐漸成為夜夜笙歌的「紅燈區」，夜店及酒吧林立，直至上世紀1980年代，區內掛滿璀璨的霓虹燈，遍地紙醉金迷。

佢地唔知下一次去邊度，所以一落船會使晒啲錢，所以嗰陣時係帶動灣仔經濟係好多。 金蒂餐廳第二代傳人李先生

金蒂餐廳第二代傳人李先生1999年回流接手生意。（夏家朗攝）

金蒂餐廳的廚師及駐唱歌手全是菲律賓人。（受訪者提供圖片）

號稱全港首間菲律賓菜「金蒂餐廳」1983年開業

見證灣仔過去42年歷史變遷的金蒂餐廳，因租約期滿將於9月30日正式結業。第二代傳人李先生的父母為印尼華僑，1983年選址灣仔謝斐道開設印尼菜餐廳，店內的雕刻及畫像等裝飾均購自印尼，其後1986年有見本港的菲律賓族群增加，於是到當地聘請廚師及駐唱歌手，搖身一變成為號稱全港首間的菲律賓菜餐廳。

美國史坦尼斯號航空母艦（USS John C. Stennis）贈送紀念獎牌（右），以答謝餐廳長久的支持。（夏家朗攝）

金蒂餐廳受惠於美國水兵強大的消費力，1980年代的生意蒸蒸日上。（夏家朗攝）

每逢美軍訪港座無虛席 航空母艦贈紀念獎牌答謝支持

從此菲律賓菜成為金蒂餐廳的招牌，受惠於美國水兵強大的消費力，生意蒸蒸日上。他們上岸後到餐廳結識菲律賓女性滿足情感等需求，每逢美國海軍艦艇訪港的日子都座無虛席，經常營業至凌晨4時，史坦尼斯號航空母艦（USS John C. Stennis）甚至贈送紀念獎牌，以答謝餐廳長久的支持。

菲律賓以前美國統治嘛，所以佢哋咪請好多菲律賓人喺架船度做廚師、做其他工作，所以都好接受菲律賓菜呢樣嘢。佢哋嚟香港上岸之後搵到啲菲籍女仔陪下佢哋，所以灣仔多咗好多呢啲服務性行業嘅女仔。 金蒂餐廳第二代傳人李先生

金蒂餐廳早於2000年代初期已推出兩餸飯。（受訪者提供圖片）

金蒂餐廳的兩餸飯主打港式小菜，每日能賣出逾100盒。（受訪者提供圖片）

1990年代後期美軍日漸減少 午市推兩餸飯補貼收入

不過好景不長，隨着社會環境的轉變，美國海軍艦艇訪港次數大減，金蒂餐廳的顧客群逐步改變。為了補貼餐廳的收入，李先生考慮到部份寫字樓上班族沒時間堂食，於是推出午市兩餸飯，主打港式小菜，例如涼瓜牛肉及咕嚕肉等，初時定價30多元包飲品，從此每日能賣出逾100盒。翻查OpenRice用戶評價，最早可追溯至2004年。

菲律賓菜式包括菲式炸豬手、菲律賓雜酸菜大蝦湯、菲律賓蝦醬炒豬肉、椰汁芋頭葉。（夏家朗攝）

除了菲律賓菜外，金蒂餐廳也提供其他東南亞菜式，包括印尼菜及泰國菜。（夏家朗攝）

跨國企業搬至新加坡 外籍顧客數量大減

同時，自從灣仔會展落成後，國際展覽為區內帶來日韓等地的商務旅客，加上有賴於每年舉辦的七欖賽、菲傭周末到餐廳聚會等，金蒂餐廳得以繼續生存。惟疫情再次沉重打擊酒吧業界，李先生稱，由於部份跨國企業搬遷辦公室至新加坡，外籍顧客數量大幅下降，同時區內只剩下兩間無上裝吧，今非昔比。

餐廳生意一落千丈，為了吸引顧客到店，只能推出全日歡樂時光。（夏家朗攝）

外籍顧客佔比已由高峰的七成，跌至如今不足五成。（受訪者提供圖片）

餐廳員工40人減至12人 最近數個月勉強維持收支平衡

為了吸引顧客到店，李先生只能推出全日歡樂時光，勝獅啤酒50元一杯、168元兩升，惟外籍顧客佔比由高峰期的70%，暴跌至如今不足50%，餐廳員工數量也由40人逐漸減至12人，最近數個月只能勉強維持收支平衡，有時候凌晨1時已無顧客，可準備提早關店。

李先生預期明年開始市道逐漸回暖，原本打算咬緊牙關堅持下去。（夏家朗攝）

店內的印尼雕像、畫作及其他擺設將送贈或售予顧客。（夏家朗攝）

8月底突然收到業主通知不再續租 因經濟環境無意復業

金蒂餐廳捱過金融風暴、SARS、金融海嘯、反修例事件、新冠疫情，但仍然逃不過結業的命運。李先生預期明年市道逐漸回暖，原本打算咬緊牙關堅持下去，殊不知直至8月22日突然收到業主的通知，9月30日租約期滿後不再續租，結束長達42年的租賃關係，他感到驚訝及無奈，但只能宣布光榮結業，因考慮到經濟環境等因素，短期內不會喬遷復業。

其實呢個金蒂餐廳係家族生意，爸爸媽媽留落黎畀我。我自己本人都係九幾年去美國讀書，讀酒店管理，都係讀飲食業呢樣嘢，返到嚟九九年開始、零零年開始打理呢間餐廳，諗住可以一路做落去交畀下一代，但做到𠵱家無奈地真係結束營業，都好可惜四十二年老字號被迫要光榮結業。 金蒂餐廳第二代傳人李先生

李先生在8月22日突然收到業主的通知，租約期滿後不再續租，他對此感到驚訝及無奈，只能宣布9月30日最後營業。（夏家朗攝）

金蒂餐廳所在的馬來西亞大廈正全球公開招標。（夏家朗攝）

業主馬來西亞政府正全球公開招標出售大廈

金蒂餐廳位於馬來西亞大廈靠向謝斐道的地舖。翻查資料，該大廈業主由馬來西亞政府在1980年以2.12億元購入，設有馬來西亞駐香港總領事館、馬來西亞貿易中心，以及馬來西亞旅遊促進局，近日正全球公開招標出售。

地產代理公司第一太平戴維斯日前向傳媒指出，業主基於「全球資產配置策略」，以及提升馬來西亞駐香港總領事館的服務品質與效率，因而決定遷址。