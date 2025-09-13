馬會三年越戰越強籃球計劃今啟動　羅淑佩：為香港未來注入動力

為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃今日（13日）舉行啟動禮。計劃由香港賽馬會透過其慈善信託基金，審批撥捐7,075萬港元，支持凝動香港體育基金、香港小童群益會及香港青年協會推行。整項計劃預計能惠及超過32,000人，涵蓋超過660位教練。文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時，形容計劃發揮強大的協同效應，為香港未來注入更多動力和希望。



香港賽馬會透過其慈善信託基金審批撥捐 7,075 萬港元支持凝動香港體育基金、香港小童群益會及香港青年協會推行為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會透過其慈善信託基金，審批撥捐7,075萬港元，支持凝動香港體育基金、香港小童群益會及香港青年協會，推行為期三年的賽馬會越戰越強籃球計劃，整項計劃預計能惠及超過32,000人，涵蓋超過660位教練。計劃目的是降低參與籃球運動的門檻，讓更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣，促進他們的身心健康和個人成長。

賽馬會越戰越強籃球計劃有三個主要項目，包括讓幼稚園及初小學生體驗三人籃球的「凝動夢攻防」；推出青年發展為本的聯賽，結合恆常籃球訓練及比賽與人生規劃的「BGCA Care 連繫社區」；以及請東亞超級聯賽（EASL）教練主理恆常的地區籃球訓練課堂，讓學生及來自弱勢社群的青少年，獲得高質素專業訓練和接觸精英級別賽事的機會的青協「搏盡」菁英培訓。

羅淑佩致辭時，形容計劃發揮強大的協同效應，為香港未來注入更多動力和希望。她又提到今年十一月和十二月粵港澳會合辦第十五屆全國運動會（全運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，其中香港將承辦全運會八個競賽項目，其中包括籃球男子22歲以下組別的籃球賽，她呼籲熱愛籃球的朋友踴躍購票入場，為香港隊的運動員打氣。