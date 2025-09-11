籃球博彩合法化通過　馬會獲發營運牌：會續推嚴謹有節制博彩政策

立法會今日（11日）三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，落實籃球博彩合法化。《條例草案》通過後，政府將參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件。



馬會表示，歡迎立法會通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，馬會將繼續與香港特別行政區政府緊密合作，打擊非法賭博。馬會亦會繼續推行嚴謹的「有節制博彩」政策及措施，並通過獨特的綜合營運模式支持香港慈善及體育發展。



立法會今日（11日）三讀通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，落實籃球博彩合法化，政府會向香港賽馬會發出籃球博彩牌照。（資料圖片/黃偉民攝）

《條例草案》通過後，政府將參考現時賽馬和足球博彩的模式，向香港賽馬會發出籃球博彩牌照，並制定相關牌照條件。民青局指，這做法可以進一步減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。政府同時會增撥資源，設立專注於為青少年提供輔導及支援服務的新中心，以及加強透過公眾教育提醒青少年切勿參與非法賭博。

麥美娟：將增設平和中心向青年宣傳教育 打擊非法賭博

民青局長麥美娟在草案通過後表示，將會與馬會商討推行時間表等細節，相信籃球博彩合法化後，可減低非法網站的點擊率及資金流入。她強調政府並非鼓勵賭博，一定會持續透過宣傳教育及嚴厲執法繼續打擊。

馬會回應稱歡迎立法會於今日通過《2025年博彩稅（修訂）條例草案》，訂立籃球博彩的規管框架，並賦權民政及青年事務局局長參考現時足球博彩的模式，向馬會發出單一籃球博彩牌照。

