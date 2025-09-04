馬會連續5度獲頒有節制博彩最高級別國際認證創亞洲新紀錄

香港賽馬會今日（4日）表示，連續五度獲得世界博彩協會（World Lottery Association）有節制博彩最高級別的第四級別認證，成為亞洲首間機構連續五度獲頒詃認證機構。



馬會引述世界博彩協會的獨立委員會表示，認同馬會在有節制博彩的合作研究方面作出了重要貢獻，並且對加強員工的有節制博彩政策和行為準則展現了堅定的承諾，使其在這兩個領域超越了第四級別的認證標準。



馬會舉辦「有節制博彩」宣傳週，加強員工對有節制博彩的認識。（馬會網頁圖片）

世界博彩協會由來自超過80個國家及地區的博彩營運機構組成。馬會表示，根據協會的有節制博彩框架，營運機構需要將他們的有節制博彩承諾和行動融入十個項目，在日常營運中積極履行相關項目，並持續進行評估和優化措施以獲取世界博彩協會第四級別認證。有關元素包括：

1）市場研究、

2）員工培訓、

3）零售業務、

4）產品設計、

5）投注渠道、

6）廣告宣傳、

7）公眾教育、

8）問題賭博輔導服務轉介、

9）與各持份者的溝通，及1

0）成效監察。



世界博彩協會：馬會提交資料充分反映在有節制博彩已發展成熟

馬會於2011年成為亞洲首間獲得第四級別認證的機構，會方表示，其後在 2015年、2018年、2021年及今年再次獲此殊榮，亦成為亞洲首間機構連續五度獲頒最高級別認證。

馬會引述世界博彩協會的獨立委員會表示，馬會在最新的覆審過程中提交的資料，無論在其質素、範疇及策略方面，均充分反映馬會在有節制博彩已發展成熟，並堅定地恪守為博彩人士提供保障的承諾。

經專業培訓的社工透過度身設計的校園活動，向小學生傳遞正向人生的訊息。（馬會網頁圖片）

成立有節制博彩委員會獲認同 預防未成年人士和年輕人受不良影響

馬會又表示，委員會特別讚揚馬會嚴格地在內部執行有節制博彩的管治和改進機制，包括成立有節制博彩委員會；同時馬會持續預防未成年人士和年輕人因博彩相關事宜受不良影響，廣泛覆蓋不同年齡組別，有關努力亦獲委員會認可。

馬會表示，會方積極推行有節制博彩，務求將博彩需求導入合法渠道，以配合和支持由香港政府規管的博彩政策；一直以來嚴格執行多項行之有效的有節制博彩措施，並與主要持份者及非政府組織緊密合作。有關措施包括於2017年推出的「投注處賭博輔導外展服務」，透過輔導及治療中心專業團隊的協助，識別有問題賭博傾向的人士，更於2022年擴展至所有場外投注處。

馬會「投注處賭博輔導外展服務」識別過度賭博及相關問題的人士，提早介入並提供協助。（馬會網頁圖片）

今年起向平和基金撥款增至每年5000萬元

馬會稱亦貫徹執行有節制博彩內部管治機制，以確保馬會所有的投注及獎券相關產品及活動，都嚴格遵循有節制博彩政策和準則。

另一方面，馬會積極推行有節制博彩的公眾教育，包括支持及捐助平和基金的工作。有關資助金額持續增加，在2024/25年已向平和基金捐款6.31億港元；由2025年7月起，馬會將增加對平和基金的撥款，由每年4,500萬港元增至5,000萬港元。

在大型體育賽事進行期間，馬會宣傳有節制博彩及對抗非法賭博的訊息。（馬會網頁圖片）

至於青少年教育，馬會多年來與非政府組織合作，透過不同計劃在中小學灌輸網絡健康和理財教育的知識，以及教導學生注意各種網上陷阱，包括提防個人資料外洩、應對網絡欺凌和防止沉迷。自2024年起，馬會更將預防教育計劃擴至專上院校。

馬會表示，一直以致力建設更美好社會為宗旨，在過去十年，已撥捐共66.9億港元，在精英及社區層面積極推動體育發展。當中包括推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以表揚頂尖運動員的成就；最近馬會亦撥款4.5億港元以支持第十五屆全國運動會，以及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區籌辦賽事。