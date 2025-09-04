低空經濟｜團結香港基金指欠法規及基建配套　倡訂長遠政策路線圖

2024年《施政報告》提到發展「低空經濟」是未來重要政策之一，政府已成立「發展低空經濟工作組」，負責制定發展策略和跨部門行動計劃。團結香港基金今日（4日）發表研究報告，預計到2050年本港低空經濟產業的增加價值將達到約3,500億港元，其中大部分來自配套服務。報告指出現時低空基建發展不足，以及缺乏低空空域管理系統等，建議政府制定長遠政策路線圖，逐步增加低空飛行活動的規模及複雜性。



深圳正大力發展低空經濟。（深圳特區報）

報告指出，低空經濟——在1000米以下空域進行的經濟活動，潛力巨大。預計到2050年，全球城市空中出行及物流市場規模將達9萬億美元，中國將佔據重要份額。然而，香港受限於人口和地理面積，發展低空經濟不能僅停留於科技應用，更需專注發展高增值服務。預計到2050年，香港低空經濟產業增加值將達3,500億港元，其中大部分來自配套服務。

低空經濟一般指於 1,000米以下空域進行的經濟活動。（團結香港基金提供）

不過，報告亦指出香港低空基建發展不足，缺乏低空空域管理系統，亦缺乏針對重量超過150公斤的無人機及垂直起降飛行器飛行，和針對常態化超視距低空飛行活動的賦權法例。報告認為政府應制定長遠政策路線圖，逐步增加低空飛行活動的規模及複雜性。

無人機被廣泛應用在輸電線路巡檢的工作當中。

報告提出一個金字塔框架，涵蓋基建與法規、創新與人才，以及產業與服務三大層面。首先在基建與法規方面，報告建議構建多層次的通訊、監控、導航及氣象基建網絡；將低空起降點及充電設施納入城市規劃；劃定「低空經濟先導示範區」；開發低空空域管理系統；定期更新地理空間資訊平台；逐步調整法規，開放更多低空飛行器類別及複雜操作，例如超視距飛行。

而創新與人才方面，報告建議擴大智慧交通基金資助範圍，支持低空科技研發；為海外受訓的遙控駕駛員推出銜接課程；增加訓練場地及完善相關基建；實施「1+N」培訓體系，增加行業導向訓練課程；梳理本港低空人才供應情況，制定低空人才清單，並將相關職業納入簽證計劃，方便人才引進。報告並希望日後政府可成立低空產業議會，促進「政產學研」協作。

無人機應用是低空經濟的「主力」，場景非常廣泛。

最後，在產業與服務方面，報告建議為「監管沙盒」試點項目提供簡化的「一站式聯絡與審批」機制；強化「發展低空經濟工作組」架構；完善政府主導投資基金，支持低空產業發展；應用科技解決方案，實現安全可靠的跨境低空物流機制；舉辦旗艦活動，促進商機及參與國際低空航空標準制定；提升低空飛行器檢測與認證服務；建立「監管沙盒」統一數據平台，完善低空保險服務。報告期望政府在新田科技城打造「新田空天科技園」，構建低空產業生態系統。

報告建議政府制定長遠政策路線圖，逐步增加低空飛行活動的規模及複雜性。（團結香港基金提供）

報告認為，香港應把握低空經濟發展機遇，發揮自身優勢，積極參與國際標準制定，並與大灣區其他城市合作，共同推動低空經濟發展，為香港經濟注入新動能。