四分三受訪食環署外判清潔工現痛症　倡職業病保障加入勞損

關注草根生活聯盟今（14日）發表《基層清潔工作勞損與制度保障經驗調查報告》，顯示超過四分之三受訪食環署外判清潔工友，曾在工作期間出現痛症或勞損，有超過一半工友表示，痛症已持續超過一年。超過一半受訪工友表示，即使有勞損也不會求醫，而出現痛症的工友中近八成選擇照常返工。



組織建議將勞損相關疾病納入職業病保障，定期更新職業病清單，並在制定檢討時間表等方面，提升透明度，保障前線工友及勞工團體在政策制定過程中的參與權利。



關注草根生活聯盟為了解食環外判清潔工友的勞損情況及現有制度的執行情況，探討食環外判清潔工友勞損或痛症情況及職業病認知等問題，在本年8月4日至8月12日，由訪問員直接前往十八區食環外判垃圾站、街市及公廁接觸食環外判清潔工友，以口頭形式進行實體問卷調查，共收集254份問卷，有效問卷為240份。

調查結果顯示，從事清潔行業的年資愈長，愈多出現痛症或勞損，工友入行年資愈長，出現痛症或勞損的比例愈高。以年資0至3年的工友組別來看，曾出工作期間出現痛症或勞損的比例落在約6成至7成；高達8成年資達4年的工友，表示曾經出現痛症或勞損。

調查顯示，超過四分之三受訪的工友曾在工作期間出現痛症或勞損，有超過一半工友表示，痛症已持續超過一年，甚至有近一成痛症超過十年。

至於求醫情況，超過一半工友表示即使有勞損也不會求醫；而出現痛症的工友中近八成選擇照常返工，僅四成會請假，但其中大部分只能請無薪假或動用例假。即使遇上發燒、中暑等突發疾病，仍有六成工友選擇硬撐返工，真正能獲得有薪病假的僅一成多。

組織指，現行病假制度要求僱員在累積足夠病假日數的前提下，請至少連續四日病假，才可領取相當於五分之四日薪的疾病津貼，否則就會被扣薪，建議檢討病假制度，取消「四日起跳」門檻。

另外，機構又建議，政府將勞損相關疾病納入職業病保障，並定期更新職業病清單，並在制定檢討時間表、諮詢機制、病症認定標準及檢討程序，提升透明度，保障前線工友及勞工團體在政策制定過程中的參與權利。