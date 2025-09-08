清潔工日跑6酒樓月薪不足1.1萬　工權藝術家促改善職場條件增就業

關注勞工權益的藝術家程展緯聯同數名研究外勞政策小組成員，早前分別應徵涉及輸入外勞的職缺，除了懷疑部份有假招聘之嫌（見另稿），更發現不少工作待遇差，其中有人獲聘為助廚，惟入職後被告知須獨立完成菜式，與廚師的職務無異，但工資較廚師少。



程展緯又發現，有酒樓要求清潔工全日「跑6間酒樓」，有時通宵時分須當值，惟薪金只有10,890元。他期望僱主改善職場環境，吸引本地工人就業，而非單靠輸入外勞填補職缺。



左起：研究外勞政策小組成員Betty、Norman、程展緯。（任葆穎攝）

小組成員做茶餐廳助廚 竟要自己烹製蝦仁炒飯 與廚師無異

小組成員Norman因着以前在餅房工作的經驗，應徵兩份助理廚師的工作。按他的經驗，助廚通常負責拆包裝、切食物等，毋須獨立完成菜式。他獲一間茶餐廳聘為兼職助廚，惟上班後始見廚房有4個檔口，只由兩名員工負責，而他工作期間需烹製蝦仁炒飯等完整菜式，有感與廚師的職務無異。他又憶述有次同事用膳，只剩他獨自在檔口工作，其間不斷出食物單，他形容「自己喺呢度炒嘢、出餐」，幾乎「冧檔」。

翻查當局於2025年5月更新的補充勞工優化計劃職位表，助廚每月中位工資為14,250元； 而見習廚師為15,730元，多約一千元。他另透露，上班兩天已遇到「工傷」，由於公司無提供水鞋，因此他穿上防水行山鞋，惟將熱水倒地期間，還是不慎被滾水淥腳。

有成員應徵11份工作，當中至少5份標明有「大量」職缺，最終只有一份獲聘做兼職。（任葆穎攝）

程展緯：未有「優化職場」過程 一下子「跳到」輸入外勞

程展緯指，工作環境惡劣固然難招聘本地工人。他亦曾應徵一份酒樓負責收集垃圾的清潔工，惟工作內容包括全日「跑6間酒樓」、朝8晚8但有4小時落場時間，有時需通宵時分當值，但薪金只有10,890元。

對於不少公司指難請人，他認為公司未有經歷「職場優化」的過程，一下子「跳到」輸入外勞作為解決方法，卻衍生其他問題。他期望僱主改善職場環境及勞工待遇，同時增加員工培訓，才能吸引本地工人就業。