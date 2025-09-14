全運會｜香港賽區義工誓師典禮　馬會義工隊等逾1.6萬人獲委任

第十五屆全運會和全國第十二屆殘特奧會進入倒數階段，全運會統籌辦周日（9月14日）舉行「十五運會和殘特奧會香港賽區義工誓師典禮」，包括香港賽馬會義工隊成員在內，超過16,000名義工正式獲委任為十五運會和殘特奧會的義工。他們組成一支香港歷來最大的義工團隊，為兩項賽事各類崗位提供服務，包括抵離及酒店接待、觀眾服務、嘉賓接待、反興奮劑支援及頒獎儀式支援等。



2025年9月14日，十五運會和殘特奧會香港賽區義工誓師典禮舉行。圖為義工代表在主禮嘉賓見證下宣讀誓詞，承諾堅守服務崗位，以真誠服務十五運會和殘特奧會。（政府新聞處圖片）

誓師典禮在伊利沙伯體育館舉行，主禮嘉賓包括：文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、全國運動會香港賽區統籌辦公室主任楊德強、馬會公司事務執行總監譚志源、義務工作發展局副主席黃江天博士，以及香港志願者協會主席郭永亮。

2025年9月14日，十五運會和殘特奧會香港賽區義工誓師典禮舉行。圖為文化體育及旅遊局局長羅淑佩在典禮上致辭。（政府新聞處圖片）

羅淑佩籲展示香港好客之道

羅淑佩在儀式致辭時表示，義工團隊有超過1,000名15至17歲的青年，而超過15,000名成人義工來自不同年齡層和背景，其中最年長的一位已年過80歲。他們抱着相同理念和服務熱誠，以實際行動支持十五運會和殘特奧會這兩項國家體育盛事。

羅淑佩勉勵義工們稱，義工的使命不僅在於為賽事提供支持，更重要在於用你們的笑容、細心與專業展示香港最美好的一面，讓從全國各地來到參賽的運動員和觀賽的觀眾，感受到香港的好客之道。 她亦感謝香港賽馬會提供贊助支持賽事的籌辦，包括義工培訓、開發信息管理系統、津貼、膳食及制服等。

馬會公司事務執行總監譚志源表示，義工服務對全運會順利舉行是其中一個關鍵因素，其中馬會義工隊派出接近100名成員出任香港賽區的團體義工。他又指，馬會一直致力推動國家與香港的體育發展，今次更撥款逾五億港元支持香港及廣東區賽事，並祝願十五運會及殘特奧會圓滿成功。

暱稱為「小海豚」 寓意親切可愛、智慧友善

十五運會和殘特奧會的義工暱稱為「小海豚」，寓意粵港澳三地義工如同海豚般親切可愛、積極向上、智慧友善、團結奮進。志願服務口號為「為你，更精彩」——「你」代表十五運會和殘特奧會賽事，以及見證、參與、支持賽會的每一個人；「精彩」則是辦賽要求之一，體現運動員表現精彩，也體現義工為賽事增添光彩。

逾30名將出任香港賽區義工的馬會義工隊成員，周日承諾以真誠態度參與全運會義工服務，全力支持國家體育盛事。其中，巴黎奧運女子個人重劍金牌得主江旻憓以馬會義工隊成員身份，獲委任為計劃的義工大使，她與另一名大使、前港隊籃球運動員梁國成帶領在場的香港賽區義工宣讀誓詞，承諾全力支持十五運會和殘特奧會；並將履行使命鼓勵義工提供高效及高質的義工服務。

馬會批撥4.5億元支持義工服務等計劃

作為十五運會和殘特奧會香港賽區的唯一「合作伙伴」機構，馬會及其慈善信託基金合共審批撥款4.5億港元支持香港賽區賽事。有關撥款將主要用於義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。

除支持相關的官方活動、義工服務、賽事宣傳推廣等工作外，馬會亦為馬術賽事提供技術支援。馬會已撥款五千萬人民幣，以支持上述各項籌備工作相關的捐贈和資源需求。