全運輪椅舞蹈｜香港隊奪3金3銀　表演舞向香港武術片致敬贏掌聲

繼保齡球後，香港舉辦首項第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（簡稱殘特奧會）大眾項目輪椅舞蹈，港隊代表首日賽事摘下1金2銀，一眾港將次日再登上頒獎台，一共獲得3金3銀。



香港隊在輪椅舞蹈一共摘下3金3銀。（梁鵬威攝）

第十二屆殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈，一連兩日在馬鞍山體育館上演，香港隊首日藉余俊延／蔡芷欣在混合拉丁舞三項奪金，加上李霈然／蘇芷恩在混合標準舞三項及混合標準舞五項摘下兩銀，港隊首日袋走1金2銀。

今次殘特奧會輪椅舞蹈賽事，觀眾以實名制網上登記領取門票，馬鞍山體育館看台上不少父母攜同小朋友入場觀戰。第二日下午上演混合拉丁舞五項決賽，兩對香港隊組合余俊延／蔡芷欣與李霈然／蘇芷恩一同決賽亮相，與廣東、上海代表爭金。

余俊延／蔡芷欣今次賽事連贏3金。（梁鵬威攝）

混合拉丁舞由一名健全及傷殘運動員組合而成，當兩對港隊代表登場時，做出不同花式時，場邊的港隊隊友連番歡呼，戰至最後一項時，港隊的李霈然更鼓動現場氣氛。日前混合拉丁舞三項摘金的余俊延／蔡芷欣再度出戰，余俊延做出不少高難度動作，結果再添一面金牌，而李霈然／蘇芷恩則獲得銀牌，香港隊包辦混合拉丁舞五項的金、銀牌。

（梁鵬威攝）

李霈然／蘇芷在3個項目同樣摘銀牌。（梁鵬威攝）

完成拉丁舞及標準舞後，進行集體表演舞，香港隊派出兩隊參賽，香港一隊穿上黑、白色的功夫衫，音樂配上有已故武打巨星李小龍的名句「Be Water My Friend」，融合香港武打片的元素，模擬武打場面，十分精彩，在場觀眾報以熱烈掌聲。香港二隊則穿上一身黃、白色醒目的西裝及紳士帽，以電影《變相怪傑》為主題，香港一隊力壓廣東及上海，再添一面金牌，最終以3金3銀完成，結束今年賽事。

香港一隊表演舞向香港武術片致敬贏掌聲。（梁鵬威攝）

余俊延是今次的大贏家，獨攬三面金牌，這名港將坦言賽前沒有想太多，只是執行教練的部署。除了輪椅舞蹈，余俊延兼顧多個項目，同時是輪椅三人籃球港隊代表，兩項是相輔相成，「輪椅舞蹈是傷健共融的項目，輪椅舞是表演項目，講求節奏感及拍檔；籃球是截然不同的，競爭性較強，在其他運動訓練的體能，使我在舞蹈上可以做更多高難度動作。」」

余俊延兼顧多個輪椅項目，他坦言對他做高難度動作有利。（梁鵬威攝）

舞蹈與籃球的最大分別，在於舞蹈可以從現場觀眾獲得力量，余俊延坦言今日現場氣氛更熱烈，使他發揮更好，「今天現場氣氛比昨日更好，每當他們的熱情打氣，這些熾熱氣氛使運動員更投入，使我不顧一切享受比賽。」余俊延坦言，舞蹈與籃球無法直接對比，未來希望雙線發展，並發展田徑等不同項目。

余俊延2023年因為興趣班而初接觸輪椅舞蹈，教練認為他有潛質，兩年來在舞蹈有不同的成績，近期他先把專注力放在輪椅舞蹈上，11月在斯洛伐克是下個目標。

余俊延。（梁鵬威攝）

全運輪椅舞蹈｜輪椅舞蹈教練駱天麒表演舞特意致敬李小龍

香港一隊在團體表演舞融合香港武打片的元素，港隊教練駱天麒坦言是致敬李小龍，他在賽後談及篇舞的原因，「我本身就很喜歡香港，李小龍本身在香港很有代表性，無論他的哲學或電影都很代表香港，港人都好像水一樣，隨時隨地去到哪裡都適應，而舞蹈與武術混合在一起，放在這表演中，香港人應該有共鳴的。」