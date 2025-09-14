全運會義工誓師　羅淑佩：1.6萬獲委任義工是香港「排頭兵」

全國運動會香港賽區統籌辦公室今日（9月14日）舉行第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區義工誓師典禮，超過16, 000名義工正式獲委任為十五運會和殘特奧會的義工。他們組成香港歷來最大的義工團隊，為十五運會和殘特奧會的各類崗位提供義工服務，包括抵達、離港及酒店接待、觀眾服務、嘉賓接待、反興奮劑支援及頒獎儀式支援等。



典禮在伊利沙伯體育館舉行，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君、全運會統籌辦主任楊德強、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源、義務工作發展局副主席黃江天博士和香港志願者協會主席郭永亮。近1,800名義工代表在主禮嘉賓見證下宣讀誓詞，承諾堅守服務崗位，以真誠服務十五運會和殘特奧會，並獲授予旗幟。巴黎奥運女子個人重劍金牌得主、香港賽馬會義工隊成員江旻憓，以及前香港運動員梁國成於典禮上被正式委任為義工大使。

9月14日，第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會香港賽區義工誓師典禮在伊利沙伯體育館舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在典禮上致辭。（政府新聞處）

羅淑佩致辭時表示，義工團隊有超過1,000名15至17歲的青年，而超過15,000名成人義工來自不同年齡層和背景，其中最年長的一位已年過80歲。他們抱着相同理念和服務熱誠，以實際行動支持十五運會和殘特奧會這兩項國家體育盛事。她亦感謝香港賽馬會提供贊助支持賽事的籌辦，包括義工培訓、開發信息管理系統、津貼、膳食及制服等；而義務工作發展局和香港志願者協會則策劃和推展整個義工計劃，包括義工的招募和培訓，為義工隊伍提供堅實支援。

羅淑佩又表示，義工隊的使命不僅在於為賽事提供支持，更重要在於用笑容、細心與專業展示香港最美好的一面，讓從全國各地來到參賽的運動員和觀賽的觀眾感受到香港的好客之道。她形容，這1.6萬名義工是香港「排頭兵」的旅遊大使，希望透過今次的好客之道，將香港更進一步融入大灣區，作出更大貢獻。

十五運會和殘特奧會的義工暱稱為「小海豚」，寓意粵港澳三地義工如同海豚般親切可愛、積極向上、智慧友善、團結奮進。志願服務口號為「為你，更精彩」——「你」代表十五運會和殘特奧會賽事，以及見證、參與、支持賽會的每一個人；「精彩」則是辦賽要求之一，體現運動員表現精彩，也體現義工為賽事增添光彩。

十五運會香港賽區首批次四個競賽項目：沙灘排球、手球（男子）、籃球（男子22歲以下組）和七人制橄欖球項目的門票已在上月底開始發售，本月下旬將推出第二批次其餘四個十五運會競賽項目：場地自行車、高爾夫球、鐵人三項和擊劍的門票。