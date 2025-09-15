科大深化與瑞典合作　推動香港成為中瑞創新戰略樞紐

由香港科技大學校長葉玉如率領的高層代表團，近日完成在瑞典的策略性訪問，與當地頂尖的學術及科研機構建立了更深入的合作關係。此行強化了香港作為瑞典與中國之間科技合作重要橋樑的角色，重點推進生命科學、健康科技、老齡化研究、能源、機器人技術及可持續發展等領域的創新。雙方將共同致力於在這些領域上把前沿理念轉化為實際的解決方案，為突破性研發創造強勁的協同效應。



科大校長率團訪闊 與瑞典頂尖科研機構戰略對話

科大代表團此行冀在現有的基礎上(包括過往持續推動兩地學生的交流，以及兩地學者合作發表學術論文的堅實基礎)，與瑞典的學術及科研機構進一步深化合作，以推動對全球具正面影響的創新科研項目。代表團與瑞典頂尖機構（包括瑞典皇家工程科學院、卡羅琳斯卡醫學院及皇家理工學院）進行高層戰略對話。這些討論旨在為推進聯合研究、人才培養與創新奠定了戰略性的框架，重點目標包括：

* 加強在生命科學、健康科技、老齡化研究、能源、機器人技術、可持續發展及其他共同關注的領域上聯合研究計劃

* 擴大學者交流計劃與合作教育機會

* 促進歐洲與亞洲之間的創新商業化及技術轉移

代表團在斯德哥爾摩舉辦校友及學生聚會，促進交流及加強聯繫。（科大圖片）

積極構建連接瑞典與大灣區的戰略創新走廊

科大校長葉玉如強調，科大在與瑞典機構的合作中扮演着關鍵角色，瑞典的創新生態系統是全球的典範，其與中國深厚的歷史淵源，為科大與瑞典合作方的協作提供了堅實基礎。科大正能成為此合作關係中的學術引擎與連接樞紐，不僅是交流知識，更是在積極構建連接瑞典與大灣區的戰略創新走廊。科大盡力深化彼此的合作關係，將有助突顯香港作為國際創新樞紐的領導地位。

這一深化的合作關係將策略性利用粵港澳大灣區的巨大創科發展潛力，為變革性研究、人才培育與創新發展鋪平道路。剛榮獲世界知識產權組織（WIPO）《2025年全球創新指數》百強創新集群榜評為全球第一的「廣州-香港-深圳」創新集群，便是位於粵港澳大灣區之內。