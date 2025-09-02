NVIDIA黃仁勳及科大校友曾建中各捐1000萬　設2頂尖工程學獎學金

香港科技大學今（2日）宣布成立「科大頂尖工程學者獎」，此獎學金得到NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳及科大校董會成員兼校友、手機遊戲《神魔之塔》創辦人曾建中的捐款而設立。



黃仁勳去年贈科大一件簽名皮衣作籌款用途，獲曾建中認捐1,000萬港元取得。科大指黃與妻子共同創立的黃仁勳伉儷基金會，亦配對捐贈1,000萬港元，籌得的捐款將用作設立兩項年度獎學金，包括科大頂尖工程學者獎（本科生）及科大頂尖工程學者獎（博士生）。



科大舉行頂尖工程學獎學金成立儀式。（左起）科大首席副校長郭毅可、校董會副主席施熙德、大校董會主席沈向洋、NVIDIA亞太區企業市場高級總監陳建達、校董會成員兼校友曾建中、校長葉玉如、科大基金主席葉毓強及工學院院長羅康錦出席。（科大網站圖片）

曾建中以1000萬認捐黃仁勳皮褸 黃仁勳伉儷基金會配對捐贈1000萬

黃仁勳贈予科大的簽名皮衣刻有「一位以科大為傲的校友獻給科大與人工智能的未來（From a proud alum to the future of AI and HKUST）」的字句，該皮衣是他去年贈予科大的禮物作籌款用途，旨在培育新一代工程領袖。

科技大學2024年11月23日舉行榮譽博士學位頒授典禮。獲頒工程學榮譽博士的Nvidia輝達共同創辦人暨行政總裁黃仁勳在儀式後，換上「戰衣」黑色皮褸。（資料圖片／廖雁雄攝）

這件繡有「HKUST」字樣的標誌性皮衣，是黃仁勳於2024年11月獲科大頒發榮譽工程學博士學位後，在與科大校董會主席沈向洋教授進行的爐邊對話環節中穿著。黃仁勳其後將皮衣贈予科大，並在科大基金會首屆智匯晚宴上獲曾建中先生認捐1,000萬港元，而由黃仁勳與妻子Lori共同創立的黃仁勳伉儷基金會，亦配對捐贈1,000萬港元。

頂尖工程學者獎（博士生）最高達20萬港元

科大工學院將運用所籌得的捐款設立兩項年度獎學金，包括科大頂尖工程學者獎（本科生），每年嘉許三名學業成績卓越、具領導才能及對大學社群有重要貢獻的本科生，每名得獎者可獲獎學金5萬港元；科大頂尖工程學者獎（博士生），每年嘉許六名在科研、創新及學術表現有傑出貢獻的博士生，最高獎學金達20萬港元。

科大今日舉行獎學金成立儀式，科大校友兼Madhead公司創辦人暨行政總裁曾建中出席，而黃仁勳一方則由NVIDIA亞太區企業市場高級總監陳建達代表。

陳建達轉達黃仁勳對設立科大頂尖工程學者獎的祝賀，並於典禮上說：「教育是創新的基石。透過此獎項，我們致力培育新一代工程師和領袖者。我們感謝科大對培育人才的承諾，並殷切期待這些學者未來的貢獻。」

曾建中表示，作為校友，深感榮幸能回饋母校多年的培育與無數機遇。「黃博士的皮衣正是自豪與遠見的象徵，能參與創立此項獎學金計畫，我倍感榮幸。期盼這份獎學金能鼓勵學子與校友們追尋理想，為社會作出有意義的貢獻，並銘記科大是他們的根。」他說，希望科大學生懷抱感恩之心，將來回饋社會，延續這份愛與支持的精神。