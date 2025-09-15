「新工程合約」提倡各方協作　助提升工程項目管理及成本效益

過往工程業界多採用傳統工程合約模式，業主與承建商會較着重雙方的義務和責任，令雙方自然地築起對立面，一旦施工時出現問題或風險時，雙方一般會立即釐清責任所在，少不免出現從自身利益出發的爭論，最終造成工期延長等問題。但「新工程合約」模式的出現，正正反其道而行，提倡以積極的態度去構建協作文化，透過以此為基礎的合約機制，致力推動合約雙方建立互助互信的夥伴關係，共同管理風險，達到提升項目管理成效和成本效益。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



「新工程合約」（New Engineering Contract, NEC）的合約模式已在英國推行，涵蓋於不同類型的工程。

事實上，這些工程爭拗時有發生，筆者較早時在前文已引述本港昔日一些較大型的工程項目，包括醫院等，亦有出現因爭議而影響工程推展的情況；加上對比鄰近地區，香港的建築成本一直高企，根據過往的數據，本港每平方米的建築成本已站在全球前列的水平。這現象相信包含很多不同成因，亦與供應鏈及建築材料價格的波動息息相關，而估算本港工程相關人員退休比率到五年後可能高達數十個百分比，會對勞動力密集的工程界影響會加深。近期地緣政治問題及全球新冠疫後經濟未能回復正軌的因素，坊間有顧問公司曾預計，若業界不適時進行改革，生產力將持續下降，建築成本相對亦隨之上升。面臨這些系統性的挑戰，以創新和策略性推動解決這些困難，而更廣泛推行新工程合約或許是其中關鍵的一步。

近年，有關當局倡議聯同業界推行「新工程合約」（New Engineering Contract, NEC）去改善工程界上述積存下來的問題，這種合約模式亦都已在英國推行，適用於不同類型工程。香港長期以來的問題亦是在於業主與承建商之間存在許多對抗的關係，爭議頻繁，仲裁或以成為常態，加上業界長期面對人手老化問題，亦為傳統工程合約的重新評估提供了契機。

據記載在80年代建成的水庫項目，有承建商因不可預見的地質情況導致工程成本上升，而引發長時間的工程糾紛。

回望70年代，本港在工程界所推出的標準合約，為分散風險而採用固定價格制度，做法會令不可遇見的風險轉由承建商等負責，在工務工程看來，可確保公帑的合理使用，避免超支。然而，這種模式卻間接培養了「指摘」文化，有機會各自演譯合約條款作出爭拗，可能帶來的超支問題便會引發承建商與業主的相互索償。

記得以80年代的水庫項目為例，據記載承建商因不可預見的地質情況導致工程成本上升，終引發長時間的工程糾紛；又如於90年代的橋樑項目同樣面臨延期付款等問題，令工程進度受到影響。顯示傳統工程合約制度或模式有需要作出變革的考量。為應對這些挑戰，其實有關當局更已經在多年前開始嘗試推行先進的「新工程合約」模式，透過創新以期望能推進改善業主與承商與之間的對抗關係所帶來的超支和延誤等問題。

使用「新工程合約」(NEC)交付的工程項目，可有效降低工程的成本、縮短施工時間及減低相關工程管理的風險。

新工程合約較早見於英國，當地工程界早年亦面對不少類同問題要急需進行改革。在70年代時當地因經濟發展停滯、勞資糾紛不斷，傳統工程合約制度有一定局限性而未能完全處理這些痛點，若有問題出現，同樣地多首先考慮責任誰屬，而非鼓勵雙方共同解決問題。至90年代當地有研究報告指出構建團隊精神的重要性，面對工程界存在的對抗性文化，故有呼聲認為工程合約制度需徹底改革，並提出以協作模式取代對抗文化的新工程合約方法。

據報至90年代末，英國已有一定數量的工務工程使用新工程合約，而隨後有硏究報告指出，業界不僅要避免對抗，還須注重工程質量，提出以客戶為中心的工程合約及文化，希望往後在不影響工程質量情況下每年都能達到往下調各工程的成本和施工時間。

工程業界在採用「新工程合約」於建造工程項目時援引的標準，可參考在英國已制定的 「NEC」範本。

現時英國當地已要求所有公共部門合約都必須遵循「新工程合約」的標準，以至近數年間，不少的主要基礎建設項目採用此模式，連約十年前的倫敦奧運會的基建項目亦有採用過此合約模式。這變革不僅是回應建築成本上升的挑戰，亦值得建築同業借鏡，是促使工程項目走向更高效和更具協作精神的重要舉措。至於本港的一些具體實施情況，下文再談。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

