消委會·泥面膜｜CHANEL、雪花秀不含重金屬　屈臣氏$79性價比最高

消委會測試30款市面有售泥狀面膜，發現9成樣本含有砷或鉛等可致健康風險的重金屬元素，僅兩款樣本不含重金屬，分別為法國品牌CHANEL及韓國的Sulwhasoo（雪花秀），該兩款整體評價都獲5星滿分。至於今次評測的5星滿分產品共有11款，並以WATSONS屈臣氏的毛孔潔淨泥膜性價比最高，只售79元，與售價是590元的CHANEL泥狀面膜相比，只是約七分之一，亦較320元的Sulwhasoo便宜；其次性價比較高為韓國innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask，售135元。



消委會今次的檢測報告，發現30款泥狀面膜樣本中，有超過九成樣本檢出鉻砷及鉛等可能引致皮膚過敏的重金屬，只有2款未被檢測出相關物質，包括法國CHANEL的深層去角質潔膚面膜、韓國Sulwhasoo(雪花秀)的玉容面膜。CHANEL更未檢出任何香料致敏物質，表現最優勝，兩款同樣獲消委會整體評分為5星滿分。

不過，法國CHANEL的深層去角質潔膚面膜售590元，平均每10克39.3元；韓國Sulwhasoo的玉容面膜則售320元，即平均每10克26.7元，兩者都是同款樣本中價錢較高。

11款樣本獲評五星 屈臣氏的毛孔潔淨泥膜79元最抵

至於五星評分中，除了CHANEL及Sulwhasoo，另外有9款獲5星評級，當中性價比最高是WATSONS屈臣氏的毛孔潔淨泥膜，售價79元有100克，即平均每10克7.9元，是5星評級中最便宜。其次性價比較高為韓國innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask，售135元。

消委會表示，據世衞等研究，過份吸收到重金屬可能會引至慢性中毒、皮膚淡症等過敏；參考內地有關化妝品標準，鉛、汞、砷及鎳等均被禁止添加於化妝品中。而消費品中不應含有鉛超過10mg/kg，砷不得超過2mg/kg。

▼獲消委會評級5星的樣本產品▼



品牌及產品名稱 聲稱來源地

CHANEL LE MASQUE CAMELLIA EXFOLIATING MASK($590) 法國



innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask($135) 韓國



WATSONS PORE CLEARING CLAY MASK($79) 韓國



Pretti5 Mt. Fuji Clay Pore Perfecting Treatment Mask($480) 日本



Sulwhasoo(雪花秀)玉容面膜Clarifying Mask($320) 韓國



IPSA 水亮淨肌海泥磨砂面膜 LUMINIZING CLAY EX($360) 日本



HARUHADA 深層淨化潔顏海泥面膜Purifying Clay Mask($160) 日本



La Roche-Posay深層控油淨化白泥面膜 ($260) 法國



CLINIQUE All About Clean™淨肌防禦活炭磨砂面膜($310) 美國



The Body Shop 茶樹淨肌深層面膜Tea Tree Skin Clearing Clay Mask($239)英國



Neogence 杏仁酸毛孔深層清潔泥膜Mandelic Acid Cleansing Clay Mask($190)台灣

