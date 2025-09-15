兒童疫苗打唔打好？兒科專家、衞生署6答問破解迷思｜消委會報告

兒童疫苗」 打？不打？ 爸媽好煩惱，消委會就綜合了呼吸系統科專科醫生曹忠豪、香港大學醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華及衞生署意見，6個問題與答案，破解迷思兒童疫苗。



接種疫苗；打針。（資料圖片）

問題1：除參與「免疫接種計劃」外，安排嬰幼兒在私營醫療機構/集團額外接種疫苗是否有必要？是否能有效預防相關疾病？

答：家長應諮詢家庭醫生的專業意見，以了解有關特定疾病對子女的健康影響、接種相關疫苗的潛在益處和風險、以及接種疫苗的相關資訊，並根據醫生對個別兒童的健康狀況及過往病歷等因素所作出的評估，在知情的情況下決定是否為子女安排接種疫苗，以提供個人保護。

此外，衞生署或家庭醫生亦可提供最新本地流行病學數據，以協助家長作出決定。事實上，現時「免疫接種計劃」已覆蓋12種對公共衞生有重要影響的疾病（例如麻疹、水痘及乙型肝炎等），接種其他疫苗多為針對具潛在重症風險的疾病（例如輪狀病毒或乙型流感嗜血桿菌）或減低「情境性風險」（例如旅行前或前往特定地區），提供個人保護。

問題2：部份疫苗包含多於1針劑，如兒童沒有完成接種所有針劑，對健康有甚麼影響？

衞生署指，兒童必須按「香港兒童免疫接種計劃」建議的時間表適時完成接種所有劑次，才能確保有足夠的免疫保護。未完成接種疫苗的兒童因未具備對相關傳染病的免疫力，容易受到感染，例如麻疹、百日咳等，而幼童感染這些疾病可能導致嚴重併發症。此外，未接種疫苗的兒童可能成為傳染病傳播的途徑，間接影響社區的整體免疫力。因此，家長應協助子女完成相關疫苗全部劑次的接種，以達致最佳保護效果。

問題3：如兒童在接種第1針疫苗後，尚未接種第2針，負責醫療機構集團不幸結業，消費者應怎辦？

a. 妥善保存疫苗接種紀錄及收據，包括疫苗類型、品牌、批次、已接種的劑次及接種日期等資料，以便確認需要補種的劑次； 此外，曹醫生亦建議：



b. 盡快聯絡其他醫療機構/集團（例如母嬰健康院、私家診所或醫院）安排補種，緊記攜帶疫苗接種紀錄。如相關機構/集團可提供接種的疫苗品牌與已接種的不同，消費者應先諮詢醫生，不同品牌是否可交替使用（大部分疫苗可混用品牌，惟輪狀病毒疫苗必須接種相同品牌）；及



c. 部分疫苗（例如輪狀病毒）有嚴格的接種年齡限制，如無法補種疫苗，便應加強日常防護。



衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，一名7歲男童甲流情況嚴重。（資料圖片）

問題4：有私營醫療機構集團條款列明，當疫苗供應短缺時，有機會以同等質量的疫苗取代，接種時間或會稍作調整，消費者如何應對？

注意疫苗類型的差異（例如結合疫苗與多醣體疫苗不可直接互換）。所有疫苗必須獲得香港藥劑業及毒藥管理局批准註冊，方可在香港銷售或分銷。所有替代疫苗應獲得同等級別的監管機構認證，例如本港衞生署、美國食品及藥物管理局（FDA）或歐洲藥物管理局（EMA）等

確保機構／集團供應的替代疫苗是可預防同一種疾病，並向醫護人員了解混合接種的安全性及有效性，以及延遲接種的風險和接種疫苗的間隔時間要求；如有疑問，應諮詢疫苗提供機構/集團的負責醫生，以獲得進一步的說明。

問題5：醫生一般會因哪些原因不建議兒童注射疫苗？

醫生為兒童評估是否適合接種疫苗時，會綜合考慮健康狀況、免疫狀態及過敏史等因素。以下是常見不建議立即接種疫苗的情況及可能需調整接種計劃的原因：

不建議立即接種疫苗的情況包括︰兒童在過往接種同種疫苗曾出現嚴重過敏反應，例如過敏性休克或喉嚨水腫等；免疫系統出現嚴重缺陷，例如患有原發性免疫缺陷症、正接受化療或未治療的HIV感染；以及患有特定神經系統疾病者，例如接種含百日咳疫苗後7天內出現不明原因的腦病變。在上述情況下，兒童都不應接種後續劑次或應避免再接種相關疫苗。

需要延遲接種的情況包括︰兒童身體不適，例如發燒、嚴重咳嗽、嘔吐或腹瀉；近期曾使用免疫抑制劑；正在接受輸血或免疫球蛋白治療；早產嬰兒或體重過輕的兒童。以上情況應待病情穩定、症狀消退並經醫生評估後方可接種疫苗。

問題6：兒童在接種疫苗後出現哪些健康狀況需要特別注意？家長如何處理？

兒童在接種疫苗後，常見的反應包括注射部位紅腫、疼痛及/或食慾下降，一般會在1至2天內消退。此外，亦可能出現低於攝氏38.5度的發燒、輕微皮疹、嗜睡或煩躁不安等情況。這些都屬於較輕微的反應，家長毋須過分恐慌。如有需要，可服用醫療機構/集團給予的退燒藥或止痛藥（兒童應避免服用阿士匹靈），以緩解不適症狀，或諮詢醫生的意見。即使沒有出現任何不適，接種疫苗後24小時內亦應避免劇烈運動，並多喝水，以保持良好健康的狀況。

當兒童出現一些較異常的反應，家長便需提高警覺。如出現持續超過1天的高燒（高於攝氏39度）、嬰兒持續尖叫多於3小時、或出現嚴重過敏反應（包括接種後數分鐘至1小時內出現臉部腫脹、呼吸困難、全身皮疹、抽搐、意識模糊、四肢無力，甚至休克等症狀），便應立即求醫，評估是否疫苗反應或出於其他病因。