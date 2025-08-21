兩款法國軟芝士受李斯特菌污染　食安中心指示進口商停售及回收

食物安全中心今日（21日）公布，兩款源自法國的芝士可能受到李斯特菌污染，分別為Mon Ami Petit Camembert及Mon Ami Petit Brie。中心已聯絡本地進口商，指示停售及下架受影響批次產品，並展開回收；同時市民應停止食用受影響產品，若食用後感到不適，應盡快求醫。



初生嬰兒、長者等免疫力較低者，一旦感染李斯特菌，可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。



食物安全中心呼籲市民不要食用兩款源自法國的芝士，由於相關產品可能受李斯特菌污染，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售；市民應停止食用受影響產品，若食用後感到不適，應盡快求醫。調查仍然繼續。

產品名稱︰Mon Ami Petit Camembert



來源地︰法國



包裝︰125克



批次編號／此日期或之前食用／進口商︰



1. C4314092／2025年11月8日／JJ Global Sourcing Limited；



2. C5073065／2026年3月13日／JJ Global Sourcing Limited；



3. C5084081／2026年3月24日／Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited



產品名稱︰Mon Ami Petit Brie



來源地︰法國



包裝︰125克



批次編號／此日期或之前食用／進口商︰



1. C5084093／2026年3月24日／Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited



兩間進口商曾進口受影響批次 已停售及下架

食安中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報指，上述產品可能受李斯特菌污染，正在進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述兩間進口商曾進口受影響批次產品。

兩間進口商已按中心指示，將受影響批次產品停售及下架，並展開回收。市民可在辦公時間致電進口商的熱線查詢，分別為︰

JJ Global Sourcing Limited（2190 2125）



Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited（3145 7819）



初生嬰兒及長者感染李斯特菌或有嚴重併發症

食安中心指，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖，大部分身體健康的人士在感染該細菌後不會出現病徵，或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。

惟初生嬰兒、長者和免疫力較低者，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

高危人士如孕婦應避免進食即食食物

食安中心提醒，為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等，即使只屬於菜式的一部份。