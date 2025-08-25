澳洲Cocobella椰子乳酪無標明可致敏奶類成分　食安中心籲停售

食環署食物安全中心今日（25日）指，澳洲「Cocobella」多款椰子乳酪可能含有可引致過敏的奶類成分，但未在食物標籤上標明。食安中心呼籲，對奶類敏感者不要食用有關批次產品，如食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



Cocobella天然乳酪。（Cocobella Facebook）

產品資料如下：

1. Cocobella椰子乳酪—士多啤梨（150克）

2. Cocobella椰子乳酪—天然（150克）

3. Cocobella椰子乳酪—芒果（150克）

4. Cocobella椰子乳酪—雲呢拿（150克）

5. Cocobella椰子乳酪—天然（500克）

6. Cocobella椰子乳酪—芒果（500克）

7. Cocobella椰子乳酪—熱情果（500克）

8. Cocobella椰子乳酪—雲呢拿（500克）

9. Cocobella椰子乳酪—藍莓（500克）

10. Cocobella椰子乳酪—士多啤梨（500克）

品牌：Cocobella

來源地：澳洲

此日期或之前食用：截至2025五年10月6日（包括該日）

進口商：今日企業拓展有限公司



對奶類過敏人士食後最嚴重引起過敏性休克

食安中心發言人表示，接獲澳洲新西蘭食品標準管理局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但其食物標籤上並未標明有關成分，正進行回收。國際食品安全當局網絡的資料顯示，受影響批次產品曾進口本港。進口商已按中心指示將受影響產品停售和下架，並展開回收。

發言人指出，對奶類過敏的人士進食含有該物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

Cocobella在Facebook召回有關批次的產品，並稱絕大多數產品線的過敏原檢測結果呈陰性，少數批次的椰子酸奶中含有未申報的過敏原，正調查事件成因，確保日後不再發生。