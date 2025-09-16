機場百年印記展開幕　展啟德跑道燈號　陳美寶：續開拓航線和航點

為慶祝香港機場發展100周年，機場即日至11月8日在接機大堂進行「香港機場百年印記」展覽，介紹香港機場百年發展，展出來自不同時代的藏品，包括昔日啟德機場跑道燈號。運輸及物流局局長陳美寶致辭表示，當局會和航空公司緊密聯絡，盡快加大機場的運力，可以旁及一些新興市場，開拓更多航線和航點。



機場即日至11月8日在接機大堂進行「香港機場百年印記」展覽，介紹香港機場百年發展。（機管局圖片）

即日起在機場接機大堂的「香港機場百年印記」展覽，展示了機場從啟德到赤鱲角時代的歷史及未來發展，展品除了照片，亦包括昔日啟德機場跑道燈號、90年代赤鱲角機場的宣傳貼紙等，展期至11月8日。

運輸及物流局局長陳美寶致辭表示，當局會和航空公司緊密聯絡，盡快加大機場的運力，可以旁及一些新興市場，開拓更多航線和航點。（機管局圖片）

運輸及物流局局長陳美寶在開幕禮上致辭表示，現時香港國際機場連接全球超過210個航點，每年招待超過5,310萬名旅客及處理490萬公噸貨物，已成為客、貨運「頂流」，領先世界。她又指，擴建的二號客運大樓明年第二季初將會啟用，相信市民很快可以在機場享受到嶄新的出行體驗。

陳美寶又指，當局及民航處會繼續與機管局努力擴展航空網路，希望盡快加大機場的運力，可以旁及新興市場，開拓航線和航點，包括「一帶一路」、歐美的傳統路線，或者南亞、南美地區。

機管局行政總裁張李佳蕙指，隨着三跑道系統去年正式投入服務，新二號客運大樓即將分階段啟用，機場已進入擴建新里程。（機管局圖片）

機管局行政總裁張李佳蕙則指，機場持續在品牌創造和交通方面創紀錄，形容展覽可以提供回顧機場發展的機會，幻想未來發展的機場城市。她又表示，隨着三跑道系統去年正式投入服務，新二號客運大樓即將分階段啟用，機場已進入擴建新里程，並會以全新品牌「SKYTOPIA」推廣機場城市藍圖，銳意發展為世界矚目新地標，集商業活動、流行文化、藝術以及娛樂消閑於一身。