香港機場行李輸送帶「爆開」　旅客：第一次見

社交平台周日（8月31日）流傳香港國際機場有行李輸送帶「爆開」的畫面，發帖者未指明事發日期，但指涉及阿聯酋航空公司EK 384的航班，暫未知更多具體細節。



圖為2025年8月31日，網上流傳機場行李輸送帶「爆開」畫面。（Threads @garysinstagram 圖片）

根據機管局資料，周日有班EK 384從杜拜／曼谷飛抵香港，到埗時間為傍晚18時29分。市民帖文附帶的短片顯示，行李輸送帶當時已停下，一名機場工人在旁視察。輸送帶數片面板爆開，未知機件有否損壞。發帖者未詳述事件過程，以及乘客有否受影響、機場處理等細節，僅稱是首次機場行李帶爆開，有留言者笑指「行李帶爆怒了」。

香港01正就事件向機管局查詢。香港國際機場今年1月亦曾有行李輸送帶故障，須改為用人手送行李上飛機，當時消息指至少兩間航空公司的航班，因未能等及全部行李上機便起飛，乘客到埗後未能取到行李。