失業率維持3.7%　餐飲服務及製造業「重災區」　失業人數增6000人

政府公布最新6月至8月失業率為3.7%，與上一個周期相同，升幅主要見於餐飲服務活動業及製造業。總就業人數增加約9300人至約368萬人，失業人數亦大增6000人至約15萬人。就業不足率則由1.4%，升至最新的1.6%。



政府統計處9月16日公布最新失業率為3.7%，與上一個周期相同。（資料圖片／黃浩謙攝）

就業不足率1.6% 升0.2個百分點

政府統計處指，與今年5月至7月比較，在今年6月至8月期間，各行業的失業率變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業及製造業，兩個行業的就業人數均下跌1,000人；而失業率下跌則主要見於建造業，以及專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動）。

就業不足率為1.6%，較上一周期升0.2個百分點。統計處指，上升主要見於餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業；而下跌則主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

總就業人數增9300人

最新總就業人數為約368萬人，增加約9,300人；總勞動人口為約383萬人，增加約15,400人。失業人數增至約15.1萬人，增加約6,000人。同期的就業不足人數亦由55,200人上升至59,400人，增加約4200人。

勞工及福利局局長孫玉菡指，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定增長，以及政府多項增強經濟動能和提振消費的措施，將會為整體勞工需求提供支持。