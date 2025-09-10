香港2024年自殺率上升　年輕男性財困成主因　失業男性風險高六倍

今天（10日）為「世界防止自殺日」，香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心今日公布最新數據，顯示2024年香港自殺率達14.1（每10萬人有14.1人），高於2023年的13.5；經年齡標準化調整後為10.6，高於2021年全球平均水平8.9。其中，25至39歲男性自殺率連續三年上升，由2021年的10.0升至2024年的14.4，而財務問題是主要原因。



香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心聯同生命熱線今日（10日）公布香港最新的自殺數據及其趨勢，出席嘉賓包括中心總監葉兆輝（右二）、中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒（右一）、中心高級研究經理蘇穎欣（左二）、以及生命熱線執行總監吳志崑（左一）。（中心提供圖片）

2024年香港自殺率估計比2021年全球為高

中心指，據死因裁判法庭提取的數據，估計2024年香港的自殺率為14.1，高於2023年的13.5。為有效比較不同地區的自殺率，中心根據世界人口的年齡結構進行標準化和調整自殺率。經調整後，2024年香港的年齡標準化自殺率估計為10.6，高於2021年全球的8.9。

年輕成年男性自殺問題備受關注。數據顯示，25歲至39歲男性的自殺率從2021年的10.0升至2024年的14.4。其中，失業男性自殺風險是有工作男性的五至六倍。37.7%的自殺個案與財務問題相關，當中超過四成涉及債務，非法賭博為最常見原因。

自殺遺書分析顯示，男女均表達對家庭的關愛，但男性更易受受傳統角色與作為主要經濟支柱的責任感所束縛，中心指這種無形的社會期望可能加劇其心理壓力。

中心總監葉兆輝教授（左一）指，本港去年的自殺數字整體保持高位，特別是在25歲至39歲年輕成年男性群體中，自殺率有明顯上升。（中心提供圖片）

中心培訓顧問及臨床心理學家何倩恒指，男性往往受傳統角色與責任觀念影響。（中心提供圖片）

生命熱線接獲的求助個案亦持續上升，熱線在今年首8個月接聽了85,583個來電，較去年同期增長15.5%；2024年全年接聽超過114,000個來電，其中25至40歲男性來電者共4,280個，較2023年增加66.1%。他們主要受精神問題困擾（34.6%），其次是工作（21.2%）及經濟問題（12%）。

生命熱線高級執行總監吳志崑（左一）指男性可能更傾向使用匿名熱線服務，因身份保密能讓他們在尋求支援時感到更自在。（中心提供圖片）

青少年及兒童自殺宗數減少 青年自殺率與2023年相近

不過，數據亦顯示，2024年香港15歲以下兒童自殺率大幅下降46.7%。其中男性自殺案例從6例減少至3例，降幅達50%；女性則從9例減至5例，降幅為44%。中心認為，有關數字下降或與學校加強防止自殺措施及公眾意識有所提升相關。但中心強調，2024年15至24歲學生的自殺總人數，仍與2023年記錄的數字相近。

中心呼籲社會各界關注自殺問題，鼓勵高危人士主動求助，並加強「守門人培訓」，提升大眾識別及支援潛在自殺者的能力。