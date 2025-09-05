網約車規管｜陳美寶指車齡定「太死」會影響供應　冀平台良性競爭

《2025年道路交通（修訂）（網約車服務）條例草案》今日（5日）刊憲，網約車平台、車輛及司機日後都須領牌，當中車輛年齡上限由原建議7年放寬至12年。運輸及物流局局長陳美寶今早在電台節目中表示，對網約車服務質素有嚴格規定，希望車輛有好的保養，但如車齡定得「太死」，或令部分車輛或司機未能進入市場，影響供應。她又指希望日後引入更多平台經營者，平台間可有良性競爭。



網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）

陳美寶在港台節目《千禧年代》表示，自今年7月提出草案後，有聆聽不同持分者，包括的士業界、司機，有意經營平台者及市民的意見，雖然利益不一，但他們都達成共識，就是希望政府盡快規管網約車，令網約車合法合規，亦照顧到市民出行所需。

陳美寶說，陸續與網約車平台，或有意加入的營運者商議，希望未來可引入更多平台，亦希望平台間可良性競爭，不會窒礙市場均衡和有序發展。

陳美寶指，網約車車齡上限由原本建議7年放寬至12年，情況與海外相若。7月時建議車齡為7年，是因為一般車輛7年便要驗車，當局遂以此作為參考點，或起步點。至於容許網約車在7年後可續牌5年，是因為聽到有意見指如將車齡定得「太死」，部份車主或車輛未必能進入網約車市場，影響供應。為了維持整體網約車在道路上的數量，於是將車輛上限定為最多12年。

運輸及物流局局長陳美寶（資料圖片/廖雁雄攝）

的士與網約車定位有所不同 車齡上限不能相比較

的士業界表示，的士車隊的車齡要求為3年，與網約車限制不一，或會引起競爭，多了司機轉投網約車平台。陳美寶指，目前有1.8萬部的士，當局對他們沒有就車齡設限，當中有3成以上的士車齡已達10年或以上；的士車隊要創新改革，品牌要令人耳目一新，因此車齡上限為10年。她認為的士與網約車定位有所不同，所以不能相比較，希望兩者能共存互補。