網約車規管在即　滴滴出行加碼攻港　消息：將延長優惠兼買保險

網約車框架條例日前刊憲，明日（10日）將交予立法會首讀、二讀。規管在即，意味著網約車終可脫離灰色地帶，各大平台將「交手」搬上明面，有利行業競爭及發展。一如中資平台銀彈搶攻策略，接近滴滴出行的消息人士向《香港01》透露，滴滴有見於在港業務勢頭良好，取得明顯增長，決定將「新客首單減$100」等優惠延長，兼會與保險公司合作，為包括乘客及行人內的第三者提供屬保險範疇內的事故賠償。



目前，本港網約車平台分為五大勢力，Uber、阿里巴巴旗下高德地圖、滴滴出行、新加坡TADA、本地的士車隊，網約車規管在即，意味著網約車終可脫離灰色地帶，各大平台將「交手」搬上明面，長遠有利行業發展。

攻港逾十年的滴滴出行，以往在港提供網約的士業務，今年開始提供網約私家車業務。隨著本港網約車法律框架日漸清晰，決定進一步拓展香港市場。

事實上，滴滴出行近日動作多多，首先在中環地鐵站鋪滿橙色商標廣告，其後7月22日推出了一系列優惠，包括新用戶首次使用滴滴，車費減100元等，原本優惠於8月24日到期，但現時「加碼」繼續。

消息人士指，滴滴見到在港業務錄得顯著增長，而且港府加快網約車相關立法進程，對香港市場有信心，因此優惠會延長至9月底，另外，消息又指，滴滴將會與保險公司合作，為包括乘客及行人內的第三者提供屬保險範疇內的事故賠償。倘成事，意味著最快9月起，滴滴香港的本地行程符合本地《汽車保險（第三者風險）條例》規定的第三者責任保險保障。

網約車條例草案明日立法會首讀

網約車框架條例日前刊憲，明日（10日）將交予立法會首讀。根據網約車規管草案，政府對網約車營運平台、司機與車輛分別發牌規管。

▼網約車規管框架▼