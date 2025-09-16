施政報告重推租置計劃？中原料拖低二手公屋交投、成交不足1000宗

新一份施政報告將於明日（9月17日）發表，有消息指政府有意重啟租者置其屋計劃。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，如落實重推該計劃，料會吸引部分買家轉向一手公屋市場，二手公屋交投將放緩，料2026年二手公屋買賣登記量或降至不足1,000宗，較2025年估計約1,000宗再低，可能出現連續兩年下跌。



8個月二手公屋錄693宗成交

楊明儀表示，2025年首8個月二手公屋買賣合約登記（包括公屋自由市場及第二市場）錄693宗，總值13.44億元，較2024年同期860宗及17.74億元，分別下跌19.4%及24.3%。不過預期9月減息可利好樓市，她估計，2025年全年二手公屋交投有望企穩一千宗水平，料將較2024年全年1,163宗回落14.0%。

黃大仙東頭邨、香港仔華貴邨公屋賣最貴 成交價450萬

據中原研究部資料指，2025年首8個月價值300萬或以上的二手公屋買賣登記錄71宗，較2024年同期90宗下跌21.1%，反映樓價回落影響高價公屋成交減少。

今年買賣登記金額最高的個案是4月份黃大仙東頭邨貴東樓24樓的單位，以及6月份香港仔華貴邨華禮樓4樓的單位，成交價同樣錄450萬元。第二高是5月份沙田耀安邨耀榮樓7樓的單位，錄430萬元。第三高是8月份將軍澳景林景榕樓5樓的單位，錄428萬元。

首8個月青衣公屋長安邨錄34宗二手買賣 涉6723.5萬

至於，今年首8個月錄得最多二手買賣的公屋屋邨為青衣長安邨，錄34宗，總值6,723.5萬元。

其次是沙田顯徑邨錄33宗，總值8,099萬元。元朗朗屏邨錄32宗，位列第三，總值4,699.1萬元。

青衣公屋長安邨。（鄭嘉惠攝）

19個屋邨二手成交跌逾兩成

不過，首8個月26個公屋屋邨二手買賣宗數較2024年同期錄得跌幅，其中19個屋邨下跌超過兩成。當中跌幅最大是牛頭角彩霞邨，今年暫錄5宗，較去年同期急挫70.6%。深水埗南昌邨及黃大仙鳳德邨，宗數分別下跌64.3%及60.8%，排名第二及第三。沙田廣源邨，以及將軍澳寶林邨宗數跌幅亦達五成。

相反，有10個屋邨買賣宗數錄得升幅，包括屯門的良景邨、山景邨、將軍澳的景林邨、翠林邨、上水的天平邨、太平邨、深水埗李鄭屋邨、沙田博康邨、粉嶺祥華邨及大埔富善邨，升幅介乎4.2%至1倍。