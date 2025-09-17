今日新聞8分鐘｜躁男涉打女友被制服｜李家超首談炒「雙雄」原因

施政報告2025｜設「部門首長責任制」 失職公務員可被扣糧、革職

行政長官李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，公布「部門首長責任制」細節。當部門出現問題，會按照公務員犯事的大小輕重程度，分兩級制調查，釐清責任誰屬。輕則由部門首長負責，查找不足並改善，按照公務員管理制度對過失人員作出行政或紀律處理。

如部門出現嚴重問題，或有跡象顯示可能涉及部門首長，將設獨立調查小組負責，由現有的「公務員敍用委員會」擴大職能處理，可邀外部專家參與。後果包括警告、譴責、不獲增薪、降級、扣薪、勒令退休以至革職等。

施政報告2025懶人包｜出售公屋落空 收緊輸入外勞 加速發展北都

特首李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，以「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」為題，公布多項重點政策，包括北部都會區發展、部門首長責任制。

「租者置其屋」出售公屋計劃，最終並無在施政報告中出現，及此前「吹風」落空；當局增加居屋綠表比例，推「長者業主樓換樓計劃」，並將重建數條屋邨。

勞工方面，將收緊輸入外勞、加強打擊黑工；教育、醫療、鼓勵生育、照顧長者、支援中小企等，施政報告均有著墨。

車CAM｜屯公私家車突切線 連撞兩車打觔斗撞壆反彈 兩人送院

屯門公路今日（16日）發生交通意外。下午3時09分，屯門公路往屯門方向近黃金海岸對開，有3輛私家車相撞，其中一名司機報案指，其座駕曾鏟上壆。意外中，姓劉（43歲）男司機腳部擦傷、姓鄭（41歲）女乘客報稱頸痛，二人清醒由救護車送到屯門醫院治理。警方隨後為3車司機進行酒精呼氣測試，證實均為零度。

網上流傳事發一刻車Cam片段，涉事黃色私家車沿快線行駛，其間一度左搖右擺，後來突然向左切線，撞到鄰線私家車，隨即彈起向右「打觔斗」，撞到快線前方私家車。黃色私家車餘勢未止，再撞到右邊石壆後並在路面滑行，揚起沙塵，最終四輪著地，欄在中線與快線。

有片｜油麻地男子涉襲擊女友被捕 激動掙扎 被衝鋒警騎身上制服

油麻地登打士街今日（17日）凌晨發生襲擊案，一名男子與女友爭執期間向她施襲，驚動途人報警。警員到場時該男子情緒激動，由兩三名警員合力制服。有網民拍攝到該名男子瞓地掙扎，最少兩名衝鋒隊警員在場嘗試制服他，喝叫：「唔好郁、唔好郁！係咪玩嘢呀？」當中一人更騎在男子身上；最後他涉嫌襲擊被捕，女友送院檢查。

紅磡打金工場劫案｜10漢掠$5800萬金條金磚 趕走在場者鎖門離去

今日（17日）上午11時22分，紅磡鶴園東街1號富恒工業大廈一間打金工場的職員報案，指清晨5時許有10人突然闖入工場，搶去一批價值約5,800萬元的金條、金磚及金粉。警方到場調查，列搶劫案跟進，暫時正追緝10名男子。

打風｜天文台今晚發出一號風球 周四至周五評估需否改發3號風球

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag】天文台今日（17日）中午12時發出特別天氣提示，指位於呂宋的熱帶氣旋今日稍後進入本港800公里範圍，今晚將發出一號戒備信號。天文台將視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要周四（18日）稍後至周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

中國海警驅離侵闖黃岩島菲律賓公務船 菲方船員舉白旗畫面曝光

中國海警局表示，9月16日，菲律賓組織10餘艘公務船非法侵闖黃岩島領海，中國海警依法對菲船只實施管制並予以驅離。

特朗普延長TikTok不賣就禁期限 稱19日與習近平通話確認交易事宜

據英媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，美國和中國已達成協議，TikTok將繼續在美國營運。特朗普指：「我們已就TikTok達成協議，我已經和中國達成協議，我將於周五（19日）與習近平主席通話，確認所有事宜。」有報道指，中美將在30至45日內完成TikTok的交易。特朗普同日簽署行政命令，將TikTok的「不賣就禁」期限延遲至12月16日。

美國名演員及導演羅拔烈福昨離世享年89歲 2016年曾傳重傷不治

據美媒報道，美國著名演員、導演羅拔烈福（Robert Redford）昨日（15日）於家中離世，享年89歲。羅拔烈福的公關Cindi Berger證實其離世的消息：「羅拔烈福於2025年9月16日在猶他州山區辛丹斯家中離世——這是他深愛的地方，身邊環繞着摯愛之人。我們將永遠懷念他。」