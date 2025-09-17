日本地震恐慌｜8月訪日港人仍跌8.3%　已呈反彈　首8個月累減7.1%

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊】】日本今年初不斷傳出大地震預言，打擊港人遊日信心，訪日港人按年連跌4個月，7月「危險期」過後，8月仍錄得8.3%跌幅，較去年8月少約2萬人次；不過已從「恐慌七月」明顯反彈，高於2023年8月訪日人數。日本旅遊觀光局分析指，日本地震的資訊在社交媒體流傳，加上香港於8月中旬受颱風影響，令訪日港人數量下跌。



日本旅遊觀光局最新數據顯示，今年首8個月錄得2,838萬人次外國旅客訪日，按年上升18.2%；其中只有香港錄得跌幅，比去年同期下跌7.1%。當局估計，受地震預言及颱風影響，令訪日港人數量下跌。



日本大阪日本橋電氣街（大阪観光局）

今年首8個月訪問旅客中 只有港人按年獨減

今年首8個月錄得2,838萬人次訪日，較去年同期的2,401萬人次，按年上升18.2%。在所有國家或地區之中，只有香港錄得跌幅，由去年首8個月的180萬人次，跌至今年167萬人次，跌幅達7.1%。

單是今年8月，日本錄得22.6萬人次港人遊日，較去年同期的24.7萬人次，按年下跌8.3%。日本旅遊觀光局分析指，雖然正值學校假期，但日本地震的資訊在社交媒體流傳，加上香港於8月中旬受颱風影響，令訪日港人數量下跌。

8月首三位最多旅客來自中國、韓國及台灣

全球方面，日本今年8月共錄得343萬人次訪日，較去年同期的293萬人次，按年上升16.9%。當中首三位依次為中國、韓國及台灣；升幅最大的國家或地區為俄羅斯及中東地區，分別錄得89.1%及60.9%升幅。

日本旅遊觀光局指，今年8月的國際旅客數字突破300萬人次，其中台灣及西班牙更創下單月遊客數量新高。當局估計，因赴日旅遊持續火熱，加上正值多個國家或地區的學校假期，包括東亞、歐洲、美國、澳洲和中東等。