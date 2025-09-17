施政報告｜葉劉淑儀：內容全面詳盡　北都發展提速特別重要

行政長官李家超周三（17日）發表任內第四份《施政報告》，行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀表示，《施政報告》內容全面和詳盡，為香港勾劃廣闊的發展空間。除繼續涵蓋民生範疇和延續改革的理念，亦加入有關融入國家發展大局和發揮香港優勢的主題，既照顧市民當前需要，亦清晰規劃香港的長遠發展。全體行會非官守議員全力支持行政長官，也全力支持《施政報告》。



葉劉淑儀稱，《施政報告》特別重要的是北部都會區，當中提出多項措施加速北都發展，由行政長官親自領導新成立的北都發展委員會，提升北都發展的決策層次，同時訂立加快發展北都專屬法例和簡化行政措施，拆牆鬆綁，以釋放巨大經濟價值和發展潛力，創造職位和提升生產力，同時推動大學城的發展。

認為北都調整非基於市場反應

對於有記者問及，北都調整是否與市場反應未必太好有關，葉劉淑儀予以否定，認為政府是為結合國家的優勢和香港的國際優勢，因此可能透過提供一些特別優惠和制定一些新法例，讓發展可以快點和更加有競爭力，一方面可以帶來新的技術，特別內地很多先進科技，另一方面也享受香港低稅率，有普通法的保障和國際化的環境。她認為，這個北都新戰略非常重要，且可以加快北都的發展。

葉劉淑儀又稱，《施政報告》提出措施積極引進和發展不同產業，繼續鞏固香港國際金融中心地位，包括制訂招商優惠政策包，吸引高增值產業和高潛力企業；推動生命科技，吸引更多藥企落戶及加快審批創新藥物；加大推動AI作為香港未來發展的核心動力，推動AI在各方面廣泛應用；設立跨部門內地企業出海專班為出海企業制訂多元方案；加速建立國際黃金交易市場，推動發展香港大宗商品交易生態圈等。

北部都會區｜發展局此前物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

支持建立部門首長責任制提升責任感

葉劉淑儀表示，《施政報告》亦提出進一步強化治理，建立部門首長責任制，研究建立更嚴謹的公務員評核制度，亦會成立AI效能提升組，在政府工作有效應用AI技術，提升政府效率和服務質素。

對於有記者問到責任制方面，行政責任和政策局或局長、政治問責官員的政治責任，會否比較難區分？獎賞方面，似乎制度沒有太多着墨？葉劉淑儀認為區分沒問題，指一個政策局長轄下有多個部門，有時很難為每個部門出現一些錯失、紕漏負責，因此支持政府引進部門首長責任制，認為可以提高一個部門首長對整個部門運作的責任感。

新一份施政報告主題曝光，談改革繫民生發揮優勢。（李家超FB）

稱報告涵蓋範疇回應了社會訴求

她又指出，報告同時涵蓋房屋、醫療、社福、勞工、本地經濟等9個與民生息息相關的重要範疇，涵蓋範圍廣闊，當中的改革和強化措施包括豐富置業階梯；強化基層醫療；成立社會高齡化對策工作組；鼓勵生育，延長初生子女可享額外免稅額的時間；推出11項支援中小企的措施等，提升市民福祉，回應了社會訴求。