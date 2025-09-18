施政報告｜10個月内114名學生轉介精神科　7%屬緊急　57%半緊急

新一份《施政報告》提出，將恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在高小實行。醫務衞生局副局長范婉雯今（18日）指，由去年11月至今年8月31日，共有287宗個案透過第二層機制轉介至社署，114宗個案透過第三層機制轉接至醫管局精神科，其中7%為緊急個案，57%為半緊急個案。



衞生署指，青少年精神健康與使用電子產品及社交媒體有關，署方將成立專家小組，期望今年內召開第一次會議，討論更新有關指引。



新一份《施政報告》提出，將恆常化在中學實施三層應急機制，並擴展至在高小實行。（資料圖片）

114宗個案轉介至醫管局精神科 7%為緊急個案

醫務衞生局副局長范婉雯表示，機制的成立目的是為有高自殺風險的學生提供跨專業支援。她表示，由去年11月1日至今年8月31日，共有287宗個案透過第二層機制轉介至社署，114宗個案透過第三層機制轉介至醫管局精神科，其中7%為緊急個案，57%為半緊急個案，其餘為穩定個案。

醫務衞生局副局長范婉雯（右）指，由去年11月1日至今年8月31日，共有287宗個案透過第二層機制轉介至社署，114宗個案透過第三層機制轉接至醫管局精神科。（資料圖片）

范婉雯又表示，當局將於今年第四季完成對機制成效的評估，初步評估結果顯示，學校普遍歡迎機制。

《施政報告》提出，衛生署將更新兒童及青少年使用社交媒體的指引。衛生署署長林文健表示，現時本港青少年使用電子產品的時間高於世衛指引，亦有學生因使用電子產品及社交媒體缺課、放棄社交活動及遭遇網絡欺凌。他表示，署方會成立專家小組，成員包括教育界、專科醫生等專業人士，期望今年內召開第一次會議，討論更新有關指引。

衛生署署長林文健表示，署方會成立專家小組，成員包括教育界、專科醫生等專業人士，期望今年內召開第一次會議。（資料圖片/歐嘉樂攝）

擴大跨境救護車計劃 增南沙及珠海服務點

現時本港與澳門仁伯爵綜合醫院、深圳香港大學深圳醫院建立「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，盧寵茂指過去一年共有11名病人從深圳來港，5名從澳門來港。他指，當局將擴大服務，在珠海及南沙等地方增設指定醫院，並會增設雙向運轉，由醫院提供救護車及醫護人手。

盧寵茂指過去一年共有11名病人經計劃從深圳來港，5名從澳門來港。（資料圖片/夏家朗攝）

外科穩定新症輪候90多個星期 望增人手減10%輪候時間

《施政報告》提到，將外科專科穩定新症輪候時間減少10%。醫管局行政總裁李夏茵指，2024至25年外科穩定新症需輪候90多個星期，情況不理想，希望透過增加人手和服務量等措施，安排無需接受外科診症的個案，到普通科門診或基層醫療接受診症，以及讓未必需要再在外科門診跟進的穩定舊症，轉到基層醫療或護士診所覆診。

「慢性疾病共同治理平台」方面，范婉雯指截至8月尾，共有730名醫生參與計劃，相信只要加強宣傳，可吸引更多醫生加入。