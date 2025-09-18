施政報告｜AI效能組設KPI？李家超：兩個月交報告　唔夠快會追究

新一份《施政報告》提及成立「AI效能提升組」，以統籌和指導政府部門於工作中有效應用人工智能技術。「效能組」由政務司副司長卓永興擔任組長。行政長官李家超今日（18日）預告會要求第一份報告提早至兩個月後交，形容對內部管理嚴格，「如果唔夠快，我會追究責任」。



施政報告答問會，李慧琼發言（梁鵬威懾）

民建聯立法會議員李慧琼在立法會施政報告答問會上關注，會否為AI效能促進組定下KPI，令其有階段性成果，如吸引想在香港開設業務的企業，透過AI申請，令更多企業落戶香港。

9月18日，行政長官李家超出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

+ 4

李家超：訂指標會限制進展 要求提早至2個月交報告

李家超指，促進組有三個目的，第一是用AI刺激部門工作程序，第二是重組工作流程，如果說用AI影響整個社會，目前仍處於初階，在初階訂立任何指標會限制發展速度，但李家超說要求促進組三個月內提交報告。

李家超亦說，要先處理與公眾接觸有關的AI內容，令公眾直接受益，他不會對AI效能促進組有任何限制，只要求定期交報告，第一份報告會要求提早至兩個月後交。他又稱，要求政務司副司長負責該組，是因為希望起到督導的作用，同時會要求邀請業界專家加入該組提供協助，亦希望市民給更多意見。