尖沙咀婚宴食肆星薈被投訴拖欠員工薪金及解僱補償　勞工處接求助

由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」，今日（14日）傳出突然結業，有婚禮公司提醒已訂於「星薈」擺酒準新人留意，該店今日及晚上營業時間，電話長期無人接聽。勞工處已收到相關員工求助，當中涉及欠薪及解僱補償。



「星薈」主打婚宴，可辦中式晚宴或西式婚宴，大廳最多筵開18席。（「星薈」Facebook圖片）

「星薈」主打婚宴，宣傳標榜「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會」。（「星薈」Facebook圖片）

與已全線結業鴻星中菜同屬鄧氏家族旗下飲食集團

「星薈」與已全線結業的老牌連鎖中式酒家鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家），同屬鄧氏家族旗下的「Tang's Catering Group」食肆。「星薈」主打婚宴，宣傳「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會，為您倆浪漫婚禮在星光下見證」，可辦中式晚宴或西式婚宴，大廳最多筵開18席，舉辦宴婚酒會可容納280人。

婚禮公司接獲準新人報告「星薈」突然結業 電話今無人接聽

「星薈」位於尖沙咀天文臺道8號21樓。有婚禮公司引述準新人客戶表示，原定12月在「星薈」擺酒，但突然發現已經結業，大廈升降機已不能按該樓層。記者今日下午及晚上營業時間致電「星薈」，電話長響無人接聽。

「星薈」位於尖沙咀天文臺道8號21樓，但升降機已不能按該樓層。 ( Thread圖片)

勞工處提醒僱員如被拖欠工資應盡快聯絡分區辦事處

勞工處回覆查詢指，收到「星薈」員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償。當局指，如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。