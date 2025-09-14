尖沙咀婚宴食肆星薈被投訴拖欠員工薪金及解僱補償 勞工處接求助
撰文：賴卓盈
出版：更新：
由已故「舖王」鄧成波家族公司持有、主打婚宴的食肆尖沙咀「星薈」，今日（14日）傳出突然結業，有婚禮公司提醒已訂於「星薈」擺酒準新人留意，該店今日及晚上營業時間，電話長期無人接聽。勞工處已收到相關員工求助，當中涉及欠薪及解僱補償。
與已全線結業鴻星中菜同屬鄧氏家族旗下飲食集團
「星薈」與已全線結業的老牌連鎖中式酒家鴻星中菜（又稱鴻星海鮮酒家），同屬鄧氏家族旗下的「Tang's Catering Group」食肆。「星薈」主打婚宴，宣傳「擁有270度景致露台作證婚場地或席前酒會，為您倆浪漫婚禮在星光下見證」，可辦中式晚宴或西式婚宴，大廳最多筵開18席，舉辦宴婚酒會可容納280人。
婚禮公司接獲準新人報告「星薈」突然結業 電話今無人接聽
「星薈」位於尖沙咀天文臺道8號21樓。有婚禮公司引述準新人客戶表示，原定12月在「星薈」擺酒，但突然發現已經結業，大廈升降機已不能按該樓層。記者今日下午及晚上營業時間致電「星薈」，電話長響無人接聽。
勞工處提醒僱員如被拖欠工資應盡快聯絡分區辦事處
勞工處回覆查詢指，收到「星薈」員工求助，主要涉及欠薪及解僱補償。當局指，如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快聯絡勞工處勞資關係科分區辦事處。
執笠倉再執笠｜元朗店預告10月結業 老闆：租金不合理 另覓舖位60年老店灣仔「醉瓊樓酒家」宣布10月底結業 稱經營環境持續惡化坑口旺場自提點面臨結業 曾爆拼多多貨災 領展：長期欠租將收舖結業潮｜翡翠拉麵小籠包德福、新城市廣場店租約期滿 9.15同結業