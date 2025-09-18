施政報告｜延初生子女免稅額至2年　許正宇︰因措施助出生率增3%

【施政報告2025】行政長官李家超昨日（17日）發表的《施政報告》提出延長初生子女免稅額，由一年增至兩年，由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即26萬元。



財庫局局長許正宇今日（18日）解釋為何相關免稅額延長至兩年，由於2024年7月至2025年6月的出生率，相比2023年至2024年同期，錄得3%增長，即政府過去鼓勵生育的措施，對出生率帶來正面影響，惟考慮到財政開支，在平衡各方面的因素後，選擇採取「組合拳」的方針。「我哋究竟推出呢啲措施成效喺邊度，你見到我哋過去結果係正面嘅，有百分之三增長。」



香港生育率持續處於低水平，由2023/24課稅年度起，一般子女免稅額13萬元，納稅人在每名新生子女出生的課稅年度，可額外享有13萬元的額外免稅額，即合計26萬元。

初生子女免稅額延長至兩年 即最高免稅52萬元

行政長官李家超昨日（17日）發表《施政報告2025》，宣布延長初生子女的免稅額，由一年增至兩年，由2026/27課稅年度起，在每名子女出生後首兩年，納稅人可就該名子女享有雙倍免稅額，即26萬元，換言之兩年最高獲52萬元免稅額。措施適用於該課稅年度末所有未滿兩歲的子女。

財經事務及庫務局局長許正宇。（梁鵬威攝）

2024年7月至2025年6月的出生率 按年升3%

財庫局局長許正宇今日（18日）在《施政報告》記者會中，被問到為何初生子女免稅額由一年增至兩年。他回應指，2024年7月至2025年6月的出生率，相比2023年至2024年同期，按年錄得3%增長，認為政府過去推出的子女免稅額措施，某程度上對出生率帶來正面影響。

政府需考慮到財政開支 「組合拳」方針鼓勵生育

許正宇強調，政府很清楚生育及供養為綜合決定，單一政策措施難以推動或完全改變本港的生育情況，因此政府考慮到財政開支，平衡各方面的因素，採取「組合拳」的方針，包括營造利生育的環境，例如「家有初生」優先配屋計劃、加強托兒支援服務等。

點解係兩年，唔係更多呢？都係綜合考慮，一方面當然睇返需求，我哋究竟推出呢啲措施成效喺邊度，你見到我哋過去結果係正面嘅，有百分之三增長。同一時間我哋要考慮能夠畀到幾多，同埋財政方面考慮等等。 財經事務及庫務局局長許正宇

