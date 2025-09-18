施政報告2025｜陳茂波：北都專項撥款需保留彈性　訂條件未必聰明

【施政報告2025／李家超／施政報告／北部都會區／北都】行政長官李家超昨日（17日）宣讀任內四份《施政報告》，其中一個重點是加快北部都會區發展，包括成立「北都發展委員會」、訂立「加快發展北都」專屬法例，又提出簡化行政措施，拆牆鬆綁。



財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪今午（18日）闡述相關措施。問到毋須經立法會審批的北都專項撥款渠道，涉及多少款項、如何確保透明度，陳茂波稱，政府在招商引資時，須保留彈性，現階段「訂下一啲條件未必係最聰明」。



新一份《施政報告》的重點是加快北部都會區發展，財政司司長陳茂波（中）、財政司副司長黃偉綸（左）及發展局局長甯漢豪（右），今日出席記者會，闡述相關措施。（梁鵬威攝）

財政司司長陳茂波表示，北部都會區是引領香港未來發展的重要引擎，推動未來本港產業發展的載體，亦是與大灣區各城市合作的重要基地，故是新一份施政報告的重要篇章。他強調，北都要加快發展需要強化土地建設，要革新頂層治理體系、簡化發展流程所需。

發展局局長甯漢豪表示，未來五年、十年北都完成收地、平整的範圍將會幾何級上升；「北都發展委員會」下設的三個工作組各有分工，其中「發展及營運模式設計組」 會就洪水橋約23公頃產業用地設立產業園公司，發展局會在年底前向設計組提交建議，期望公司可在明年成立。至於「大學城籌劃及建設組」，甯漢豪表示該組會就用地的營運模式、分配上作研究。「規劃及發展工作組」則會確保土地、基建工程的發展到位。

發展局局長甯漢豪（右）表示，政府今年第四季會推出首個位於洪水橋的片區用地，招標將會採用雙信封制。（梁鵬威攝）

甯漢豪又指，政府今年第四季會推出首個位於洪水橋的片區用地，招標將會採用雙信封制，期望可以由此確保產業發展質素；「分階段開發」模式首批試點將會選址港鐵洪水橋站十多公頃的商業用地。

為了加快發展北都，政府計劃訂立專屬法例，授權政府成立法定園區公司，設立專項撥款渠道引入資金，加快批出建築圖則等。甯漢豪表示，希望未來數個月做好相關的立法研究，最快明年初展開公眾諮詢，明年中提交立法會首讀，並爭取明年內完成立法工作。

外界關注為何設有專項撥款渠道，她指，由於公司以市場模式參與，涉及許多投資決定和「商業敏感資料」，如像工務工程審批難符要求，強調立法會在過程會有參與，確保有適當平衡，促進人流、物流和資金等。

陳茂波表示，園區公司會有交代機制，確保財政有一定透明度。（梁鵬威攝）

陳茂波表示，預計專項首筆款項，仍須先得到立法會審批，取得資金後再注入園區公司，讓公司自行運用。他表示，園區公司有管治體系並設有董事局，相信局內會有政府、業界及公眾代表監察，亦會有交代機制，如定期或每年有年報表，確保財政有一定透明度。他又以科學園為例，園方也有招商引資，均有監察機制。

陳茂波又稱，在招商引資時，政府要與企業作個別商討，故須保留一定空間及彈性，「唔會話喺呢方面有話最少幾多、最多幾多，我相信喺呢個階段，訂下一啲條件未必係最聰明」。

被問到如何確保政府在園區公司中主導，陳茂波指政府有多種方式確保政府主導產業方向，例如設有服務合約，「限死做咩唔做咩」，另可掌有投票權大、具否決權的股份等，好好運用不同法律工具及權力。

至於園區公司如有收益會否「分紅」，他表示，公司由政府全資擁有，「賺到都係政府錢」，但會留有彈性是否將花紅分給政府。他舉例機管局，如有盈利會分派給政府，但之後發展第三跑道，則毋須「分紅」。

陳茂波指，企業來港前要就涉及的技術、規模、經濟貢獻、本地員工數目等作承諾，政府會作定期跟進。（梁鵬威攝）

《施政報告》提出制訂「優惠政策包」，向高增值產業和高潛力企業提供優惠地價、資助或稅務減免優惠等，吸引他們落戶。問到會如何決定向甚麼企業提供優惠，陳茂波稱短期內人工智能及數據科學、醫療健康及生命科技較多，但強調不只他們會受惠。他又指，該些企業來港前，要就涉及的技術、規模、經濟貢獻、本地員工數目等作承諾，政府會作定期跟進。

被問到北都「直接批地」的考慮、政策局的角色等，甯漢豪稱，以往的直接批地例如大學用地、產業用地等，在政策局支持、行政長官會同行政會議審批後， 會透過土地註冊公布。至於北都，政府會視乎企業的優勢、帶來的經濟效益，是否發揮重要起動作用等，決定是否採用直接批地。陳茂波則說，行會有訂下參數，他會有依據地審批是否直接批地。

