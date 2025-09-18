今日新聞8分鐘｜天降飛竹險插的士｜代購網兩港人東大門遇襲

有片｜深水埗三英大廈單位陷火海 消防升雲梯射水救熄

深水埗今日（17日）發生火警。下午4時55分，警方接獲多個報案，指大埔道與楓樹街交界的三英大廈，頂樓一個單位起火冒出濃煙，街坊疏散到附近一個休憩花園暫避。消防派出搜救隊到場撲救，火勢約20多分鐘後救熄。人員正調查起火原因。

網上片段顯示，現場火勢猛烈，有烈焰不時竄出單位。消防升起雲梯拖喉射水。其後明火救熄，有消防員由雲梯載近事發單位，拆走焦黑鬆脫的玻璃窗。

鐵通插城巴｜車長出院報平安 錄音謝妻子各界：一樣會為大眾服務

青朗公路於本周一（15日）發生「鐵通插城巴」的驚險意外，姓羅車長險被插爆擋風玻璃的鐵通捅胸，幸有驚無險，送院後情況穩定。今日車長透過公司報平安，指已經出院，並上載錄音感謝妻子、同事及大眾關心，「我一樣會為大眾服務，好希望快啲見番每日搭我車嘅朋友！」不少網民在城巴facebook專頁留言讚好。城巴表示，管理團隊前往羅車長家中探望，會為他提供適切協助，並持續與當局跟進事件。

天水圍俊宏軒男子遭群煞圍毆負傷回家 頭手疑有刀傷昏迷送院

天水圍俊宏軒今日（18日）發生血案。清晨5時55分，保安員報案指有7至8人圍毆一名男子，向他拳打腳踢，當中有人持刀。30歲男傷者負傷回家，隨後陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院搶救，目前情況嚴重。

警方調查後，以涉嫌拘捕3名男子，包括正在留醫的兩名男子，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。

馬鞍山西沙路中五女生捱小巴撞 一度陷昏迷 送院搶救

今日（18日）早上7時43分，警方接報指，馬鞍山西沙路近頌安邨對開往新港城方向，一名中學女生遭專線小巴撞倒，陷入昏迷。救援人員趕抵現場時女生回復清醒，頭及手腳受傷，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

車cam｜干諾道西天降飛竹 險插中的士司機位 網民：隨時冇命！

網上瘋傳一段車cam片段，一輛的士駛經上環干諾道西近威利麻街一個搭有棚架的地盤時，一支竹突然從天而降，直插的士旁邊的馬路，並擊中的士邊緣，的士立即停下；有地盤工人見狀後馬上檢走竹支，放在對面地上，影片就此結束。

影片引起網民熱議，不少人替的士司機抹一額汗，指竹支「距離司機位只得幾吋直插落地」、「嘩，真係謀殺啊大佬！」、「的士司機幾乎死！」，又指站在路邊的工人也險被打中，認為「高空工作，應該封路」、「黐X線、真係隨時冇命！」。另有人質疑地盤工人檢走竹支是否違法：「拎走支算唔算移動證物？算唔算犯法？」、「咁快想毁滅證據！」

代購網兩港人店主東大門遇襲 兇徒操廣東話恐嚇 懸紅50萬緝主謀

兩名經營韓國女裝代購網店的男店主，在社交媒體發佈貼文，指今日（18日）凌晨1時許，在南韓東大門遭操廣東話人士襲擊，並被兇徒恐嚇「報警會殺掉我倆」。從上載的相片可見，二人後腦、耳朵、頸項、額頭、手肘及手臂等均有流血受傷，上衣更染上血迹。

帖文提到兇徒已就擒，店主亦在韓國報警，已正安排回港，會向香港警方報案。店主稱稍後會在網上直播公開兇徒照片，懸紅50萬港幣冀網民能協助認人，緝拿主謀，堅稱「自問沒有做過傷天害理嘅事情，唔知點解有人以身試法去做出咁嘅行為」。

打風｜天文台料氣旋升級強烈熱帶風暴 周五六離岸高地吹7級風

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】目前位於南海東北部的熱帶氣旋正逐步增強，靠近廣東東部沿岸，一號風球現正生效。天文台今日（18日）表示，將視乎3項因素，即熱帶氣旋的強度、強風區與本港的距離，以及本地風力變化，以評估明日（19日）是否需要改發3號風球。

天文台今日中午更新預測移動路徑圖，預測該熱帶氣旋明早11時增強至強烈熱帶風暴，預料周六（20日）凌晨在天文台之東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，其後開始轉向改往西北偏西方向移動；周六早上11時將抵達廣州上空，同時減弱至熱帶低氣壓。

天文台調高明日及周六（19日及20日）離岸及高地風力至達7級，屬於強風，即達3號風球風力。下周一（22日）本港經歷短暫的好天氣後，下周二（23日）另一個更強勁的熱帶氣旋接踵而來，天氣再次轉壞。

施政報告｜不派消費券因財政壓力 李家超：300億夠起啟德體育園

行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，未有提出派發消費券等直接刺激市道措施。他（18日）今日表示是由於政府財政方面仍有壓力，如派發消費券需花掉300億元，相等於建造啟德體育園，因此把款項預留作公共工程及引入產業。

他又稱在「洗牌」過程中，有些店舖則倒閉令員工需要時間轉工，因此政府重點在於改變產業結構，形容「就算第日大風浪啲，我架船就係大郵輪，唔係小艇」。

美國減息｜聯儲局減息0.25厘 多數官員料年底前再減息2次

美國聯儲局周三（9月17日）公布議息結果，一如預期減息0.25厘，為今年以來首次減息。減息後，聯邦基金利率目標範圍由4.25厘至4.50，減至4.00厘至4.25厘。聯儲局此前曾自去年9月起，連續3次會議減息，累計下調幅度達到1厘，但之後持續「按兵不動」。點陣圖顯示，19位官員中有9位預計，2025年底前還會減息兩次，即再共減0.5厘。