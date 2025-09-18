施政報告｜不派消費券因財政壓力　李家超：300億夠起啟德體育園

行政長官李家超昨日（17日）發表新一份施政報告，未有提出派發消費券等直接刺激市道措施。他（18日）今日表示是由於政府財政方面仍有壓力，如派發消費券需花掉300億元，相等於建造啟德體育園，因此把款項預留作公共工程及引入產業。



他又稱在「洗牌」過程中，有些店舖則倒閉令員工需要時間轉工，因此政府重點在於改變產業結構，形容「就算第日大風浪啲，我架船就係大郵輪，唔係小艇」。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

財政有壓力 不考慮一次性措施刺激市道

李家超出席施政報告聯合電台節目，表示現時政府財政赤字1,261億元，財政儲備5千多億元，較以往情況較好時「爭咁一截」。如果派發消費券將動用300億元，相等於興建啟德體育園。

用一次過措施去做個消費券，定係𠵱家財政有壓力嘅時候，我用好呢300億去做其他嘢呢？ 李家超

李家超表示施政報告預留300億元作公共工程之用，以補足私人工程量減少對經濟的影響，同時引入新興產業，帶動就業。他又形容香港經濟正值「洗牌」，「𠵱家希望做多啲雪中送炭」，透過政策帶動經濟，不希望把公帑花於行政費上。

近年澳門派出多輪消費券或推進消費補貼計劃，最近一次的「全運聚力·社區消費大獎賞」，發放總值近5億澳門元的消費優惠，有香港政黨早前呼籲港府參考。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於有市民感覺市道較差，李家超認為香港經濟正值「洗牌」過程，政府支援中小企措施希望能雪中送炭。（資料圖片/梁鵬威攝）

料產業轉型後能經起大風浪

有80歲聽眾石先生致電節目，表示許多年青、老年人失業，「執笠比比皆是」。有主持亦稱普遍香港街坊對經濟信心不足，亦覺得市道較一般，問李家超如何挽回市民信心。

李家超稱在「洗牌」過程中，某些行業仍需要聘用人手，有些則倒閉令員工需要時間轉工，重點在於改變產業結構，形容「就算第日大風浪啲，我架船就係大郵輪，唔係小艇」。

對於有市民感覺市道較差，李家超認為香港經濟正值「洗牌」過程，政府支援中小企措施希望能雪中送炭。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於有市民感覺市道較差，李家超認為香港經濟正值「洗牌」過程，政府支援中小企措施希望能雪中送炭。（資料圖片/梁鵬威攝）