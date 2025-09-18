兩婦中環Bioscor靜脈輸注NMN後現敗血性休克　三人涉無牌行醫被捕

衞生署今晚（18日）公布，兩名57歲市民昨日到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈注射NMN（含烟酰胺單核苷酸）後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。衞生署指，已經聯同警方到涉事處所調查，警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。

經營處所的公司為「保加生髮中心」，當局呼籲曾到該處接受注射療程的人士，有病徵要立即求醫。



兩名57歲市民到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注後，出現敗血性休克。Bioscor網站列有多款靜脈注射，標榜美容、抗疲勞。（Bioscor網站）

衞生署呼籲曾注射人士 有病徵要求醫

衞生署指，涉事處所位於中環皇后大道中70號卡佛大廈2301室，其網站報稱該處提供護髮、美容、護膚、美體及靜脈注射等服務。

初步調查顯示，兩名同為57歲的女子昨日到上址接受聲稱含烟酰胺單核苷酸（英文名稱: Nicotinamide Mononucleotide，即NMN）的靜脈輸注。兩人在首次接受輸注後，隨即出現發冷，繼而發熱和嘔吐。兩人分別前往瑪麗醫院及嘉諾撒醫院求醫，臨床診斷均為敗血性休克，治療後情況穩定，目前仍然留院。

衞生署指，已經聯同警方到涉事處所調查，警方以涉嫌無牌行醫拘捕三人，調查仍然繼續。衞生署呼籲曾於上址接受靜脈輸注的人士，如出現發燒、發冷暈眩、嘔吐等病徵，應立即公立醫院急症室求醫。

「Bioscor Hong Kong」有提供不同靜脈注射療程。（Bioscor Hong Kong facebook）

公司為「保加生髮中心」 1994年成立

涉事的「Bioscor Hong Kong」，公司全名為「保加生髮中心（香港）有限公司」（Bioscor International (Hong Kong) Limited），1994年成立，還有另一商業名稱「Bioscor Laser Centre」。

公司董事為杜紹榮（TO Siu Wing）、王賢才（ONG Hean Chye），股東包括杜紹榮、莫一鳴、王凌燕萍以及另外幾個公司股東。

兩名57歲市民昨日到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。（Bioscor Hong Kong facebook）

政府成立的私營醫療機構規管檢討督導委員會（督導委員會）已於2013年11月接納其轄下的區分醫療程序和美容服務工作小組呈交的報告，當中建議某些程序因其風險只應由註冊醫生／註冊牙醫施行，包括涉及注射的程序、涉及以機械或化學方法在皮膚表皮層以下進行皮膚剝脫的程序、高壓氧氣治療和漂牙。

兩名57歲市民昨日到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注後，出現敗血性休克，入院治療後目前情況穩定。（Bioscor Hong Kong facebook）

因應督導委員會的建議，政府已隨即向業界發出一份須知，提醒他們本身如非註冊醫生／註冊牙醫，便不應施行上述程序，不遵從者可能會因觸犯《醫生註冊條例》（香港法例第161章）或《牙醫註冊條例》（香港法例第156章）而被檢控。衞生署亦已發信給註冊醫生和註冊牙醫， 提醒他們在其專業執業範疇內施行相關程序時，須嚴格遵守他們所屬委員會發出的專業守則。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

《香港01》2017年「吊鹽水美容」偵查報道，揭露把高風險入侵性醫療程序，包裝成簡單時尚高級美容保健。（香港01製圖）

《香港01》亦曾經揭發，有水療中心標榜「抗疲勞」、「抗衰老」等，為市民做高風險的靜脈注射療程，更有高劑量類固醇。記者放蛇調查此類「吊鹽水美容」，全程無見過醫生，準備為記者注射的外籍護士，更無註冊，涉嫌無牌行醫。記者最後找其他藉口，無真正接受注射。